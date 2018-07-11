Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 40°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Dondurma fabrikasının deposu alev alev yandı

Malatya'da bir dondurma fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Öte yandan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Dondurma fabrikasının deposu alev alev yandı

Malatya'da bir dondurma fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Öte yandan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:08
Dondurma fabrikasının deposu alev alev yandı

2.Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dondurma fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Merkez ve ilçelerden de gelen itfaiye araçları yangına müdahale etti.Yangının başladığı depoda bulunan son model bir araç ise itfaiye ekipleri tarafından son anda çıkarıldı.

5 AYRI NOKTADA YANGINA MÜDAHALE

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Büyükşehir ve Yeşilyurt belediyelerinin su tankerleri destek için geldi. Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesindeki 35 tonluk su tankerimiz de burada. Şuan 5 ayrı noktada yangına müdahale ediyoruz. 7 itfaiye aracı 5 destek su takviye aracı 35 itfaiyeci ile yangına müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Olay yerinde gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da işyeri sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunup yetkililerden bilgiler aldı. Dondurma fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangının çıkış nedeni araştırılırken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFabrika YangınıHanifi Acar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavak Caddesinde değişim rüzgarı
Kavak Caddesinde değişim rüzgarı
Sanat merkezinde yaz dönemi
Sanat merkezinde yaz dönemi
Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür
Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim