Dondurma fabrikasının deposu alev alev yandı

2.Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dondurma fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Merkez ve ilçelerden de gelen itfaiye araçları yangına müdahale etti.Yangının başladığı depoda bulunan son model bir araç ise itfaiye ekipleri tarafından son anda çıkarıldı.

5 AYRI NOKTADA YANGINA MÜDAHALE

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Büyükşehir ve Yeşilyurt belediyelerinin su tankerleri destek için geldi. Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesindeki 35 tonluk su tankerimiz de burada. Şuan 5 ayrı noktada yangına müdahale ediyoruz. 7 itfaiye aracı 5 destek su takviye aracı 35 itfaiyeci ile yangına müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Olay yerinde gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da işyeri sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunup yetkililerden bilgiler aldı. Dondurma fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangının çıkış nedeni araştırılırken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı.