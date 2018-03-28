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DOLULUK NEFES ALDIRDI

Malatya’da su sıkıntısı noktasında endişeler söz konusu iken, bu yıl barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttığı görüldü. Bu durum özellikle sulama adına rahat nefes aldırdı. 

DOLULUK NEFES ALDIRDI

Malatya’da su sıkıntısı noktasında endişeler söz konusu iken, bu yıl barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttığı görüldü. Bu durum özellikle sulama adına rahat nefes aldırdı. 

28 Mart 2018 Çarşamba 09:00
DOLULUK NEFES ALDIRDI

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü barajların doluluk oranlarıyla ilgili durumu BUSABAH’a bildirdi. Buna göre, barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz yıla göre iyi olduğu görüldü.

BARAJLARDAKİ DURUM

Edinilen bilgilere göre, Malatya Boztepe Recai Kutan Barajı 2017 Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 66,7’ydi. 2018’in aynı tarihinde ise aktif doluluk oranı yüzde 83,0 şeklinde oldu.

Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nda 2017 Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 77,7’ydi. 2018’in aynı tarihinde ise aktif doluluk oranı yüzde 86,0 şeklinde oldu.

Sürgü Barajı’nda 2017 Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 56,8’di. 2018’in aynı tarihinde ise aktif doluluk oranı yüzde 58,3 şeklinde oldu.

Sultansuyu Barajı’nda 2017 Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 70,8’di. 2018’in aynı tarihinde ise aktif doluluk oranı yüzde 91,3 şeklinde oldu.

Polat Barajı’nda 2017 Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 21,6’ydı. 2018’in aynı tarihinde ise aktif doluluk oranı yüzde 42,2 şeklinde oldu.

Diğer taraftan Çat Barajı’ndaki doluluk oranı hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

MUTLU SARIGÜL-TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

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