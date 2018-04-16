DOLU DOLU GEÇTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı sona erdi. Fuara vatandaşlar ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

11 Nisan tarihinde Mişmiş Park Fuar alanında yoğun katılımla açılan 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı geçtiğimiz Pazar günü sona erdi. Fuara geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticiler ve vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Fuar renkli görüntülere sahne oldu

Bölgenin en büyük fuarı olma özelliği taşıyan fuar, organizasyonu ve etkinlikleriyle herkesin takdirini topladı. Fuarda, üretici ve yetiştirici birliklerin çeşitli ikramı, kırkım şenliği, konser ve yarışmalar ile renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar iki Bakan ağırladı

Fuar kapsamında düzenlenen kırkım şenliğine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı.

Bakanlar Fakıbaba ve Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Koyun Kırkım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Fuardaki etkinlikler kapsamında kura çekimi sonrası, Süt Sağım Makinesi ve Güneş Enerji paneli kazanan kişilere teslim edildi.

‘Tarım’ ve ‘İnsan’ konulu fotoğraflar fuarda sergilendi.

Dolu dolu geçen fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi de yapıldı.

Fuara 30 İl’den 150 firma katıldı

Tarım Fuarı Türkiye’de tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayı üreticilerle Malatya’da buluşturdu. Bu kapsamda fuara 30 İl’den 150 firma katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Kayseri, Bitlis, Sivas başta olmak üzere çevre illerden fuarı ziyaret eden çiftçiler ve üreticiler, yeni teknolojik ürünleri yerinde inceleme imkanı ve fırsatı buldu.

Tarım Fuarına ücretsiz ulaşım

Fuar süresince fuara ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan ve Akçadağ ilçe merkezleri ile Emekliler Parkı yanından vatandaşlar fuara ücretsiz olarak taşındı.

Mişmiş Efendi ilgi gördü

Öte yandan Tarım Fuarının simgesi olan Mişmiş Efendi maskotu ziyaretçilerin ve özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. Çocuklar Mişmiş Efendi ile fotoğraf çektirirken Mişmiş Efendi de fuar boyunca kayısının reklamını yaptı.