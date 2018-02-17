Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

 Doğanşehirliler  Mehmetçik için  yürüdü 

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı herekatına katılan güvenlik güçleri için destek yürüyüşü düzenlendi.

 Doğanşehirliler  Mehmetçik için  yürüdü 

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı herekatına katılan güvenlik güçleri için destek yürüyüşü düzenlendi.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 13:53
 Doğanşehirliler  Mehmetçik için  yürüdü 

Doğanşehir MHP İlçe teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından organize edilen destek yürüyüşü öncesi yüzlerce araç konvoy yaptı. Polat Mahallesinden başlayan konvoy Doğanşehir ilçe merkezine kadar sürdü. Daha sonra kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile destek sloganları eşliğinde Doğanşehir Belediye binası önüne kadar yürüdü. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, 7’den 70’e herkesin askerlik başvurusu yaptığını belirterek, “Şuan askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok sadece sizlerin dualarına ihtiyaçları var” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, vatandaşların bu birlik ve beraberliği karşısında kimsenin duramayacağını belirterek, “Benim yaşım 75, şuanda bende hazırım” şeklinde konuştu.
Ülkü Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanı Koray Altuntaş’da, “Bizler sonuna kadar ordumuzun yanında olacağız. Gerektiğinde kan gerektiğinde can vereceğiz. Ordumuz nerede ise bizde orada olacağız” dedi.
Konuşmalardan sonra Doğanşehir Müftüsü Şemsettin Karcı tarafından şehitler ve askerler için dua edildi.

 

İHA

Son Güncelleme: 17.02.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HerekatıAfrinDoğanşehirMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 ‘Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir’ konferansı 
 ‘Girişimcilik Hayalini Gerçekleştir’ konferansı 
MADDİ HASARLA ATLATILDI
MADDİ HASARLA ATLATILDI
Rektör Kızılay İlahiyat Fakültesini ziyaret etti 
Rektör Kızılay İlahiyat Fakültesini ziyaret etti 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim