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DOĞANŞEHİRLİLERDEN MEHMETÇİĞE JEST

Afrin Harekatı'na katılmak üzere Malatya'dan Suriye sınırına giden Mehmetçiğe vatandaşlar yoğun ilgi  gösterdi.

DOĞANŞEHİRLİLERDEN MEHMETÇİĞE JEST

Afrin Harekatı'na katılmak üzere Malatya'dan Suriye sınırına giden Mehmetçiğe vatandaşlar yoğun ilgi  gösterdi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:41
DOĞANŞEHİRLİLERDEN MEHMETÇİĞE JEST

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına giden Mehmetçikleri Doğanşehir Erkenek'te gören vatandaşlar tavırlarıyla herkesi mest etti .  Vatandaşlar, Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle helalleşip kurban kestiler ve dua ettiler.

Öte Yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu kaydedildi. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 13.02.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
KurbanMehmetçikAfrinAskerMalatyaDoğanşehir
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