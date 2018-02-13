DOĞANŞEHİRLİLERDEN MEHMETÇİĞE JEST

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına giden Mehmetçikleri Doğanşehir Erkenek'te gören vatandaşlar tavırlarıyla herkesi mest etti . Vatandaşlar, Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle helalleşip kurban kestiler ve dua ettiler.

Öte Yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu kaydedildi. busabahmalatya.com