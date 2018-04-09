DOĞANŞEHİR’E MEYDAN YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertan Mumcu ve Metin Torun Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret ederek, yapılacak olan meydan projesini yerinde inceledi. Yapılan incelemenin ardından Mumcu ve Torun’u belediyede ağırlayan Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Bizim büyük bir meydan projemiz vardı. Şimdi onun için değerli başkan yardımcılarım geldiler. İnşallah Mayıs ayında ilk kazmayı vuracaklar. Bunun arkasından kültür sarayını da başlatacaklarını söylediler, kendilerine teşekkür ederim, çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ise, "Büyükşehir olarak, projesi başlatılan sekiz bin metrekarelik alanda Doğanşehir Belediyesi garajı ve köy minibüslerinin kaldığı alana çok güzel bir eser yapacağız. Burada Vahap Başkanımız sağ olsun oradaki belediyenin birimlerini taşıyor. Orayı yıkacaklar biz de büyükşehir olarak oraya 8 bin metre karelik meydan yapacağız. Projeyi konuştuk, Başkanımızla mutabakat sağladık. İnşallah 45 gün içinde temelini atıp başlatacağız” ifadelerini kullandı. Mumcu, Doğanşehir’deki diğer projelerin de bu yaz başlatılacağını kaydederek, Büyükşehir olarak Malatya’nın en büyük ilçesine yakışır projelerle hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun da “Doğanşehir’in bir meydana ihtiyacı vardı. Burada meydan projemizin önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak. Ve yaklaşık 45 sonra da ilk kazmayı vuracağız. İnşallah bundan sonrada kültür sitesi projemizi tamamlayacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com