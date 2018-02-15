Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116226
ALTIN
163.608
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.2960
EURO
4.7045
KÜRŞAT GÖK SEÇİLDİ
ROKETİN PARÇALARI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
MÜSİAD ZİYARET MARATONUNA HIZ KATTI
ALİ RAVCI SABIR İSTEDİ
TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİLER

 Doğanşehir’e meydan 

Büyükşehir statüsüyle birlikte şehri bir bütün olarak ele alan ve projelerini bu doğrultuda geliştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerine meydan kazandırma yolunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

 Doğanşehir’e meydan 

Büyükşehir statüsüyle birlikte şehri bir bütün olarak ele alan ve projelerini bu doğrultuda geliştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerine meydan kazandırma yolunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 17:25
 Doğanşehir’e meydan 

Bu kapsamda Doğanşehir ilçesine 8 bin metrekare büyüklüğünde bir meydan kazandırılıyor. Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, İmar İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesinin daha güzel bir görünüme kavuşması için meydan düzenleme projesi hazırlandığı belirtildi. 3. derece arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana proje hazırlanarak, Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulduğu kaydedildi. 


Meydan etrafındaki 23 yapının dış cephe yenilemelerinin de bulunduğu proje çerçevesinde 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde meydan, bin 200 metrekare yeşil alan ile birlikte tören alanı, saat kulesi ile havuzun bulunduğu bildirildi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir StatüsüMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜRKAN'DAN GENÇLERE ÖVGÜ!
GÜRKAN'DAN GENÇLERE ÖVGÜ!
Kiraz'dan Arguvan'a ziyaret 
Kiraz'dan Arguvan'a ziyaret 
 İHH’dan Başkan Gürkan’a ziyaret 
 İHH’dan Başkan Gürkan’a ziyaret 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim