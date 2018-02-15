 Doğanşehir’e meydan 

Bu kapsamda Doğanşehir ilçesine 8 bin metrekare büyüklüğünde bir meydan kazandırılıyor. Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, İmar İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesinin daha güzel bir görünüme kavuşması için meydan düzenleme projesi hazırlandığı belirtildi. 3. derece arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana proje hazırlanarak, Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulduğu kaydedildi.



Meydan etrafındaki 23 yapının dış cephe yenilemelerinin de bulunduğu proje çerçevesinde 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde meydan, bin 200 metrekare yeşil alan ile birlikte tören alanı, saat kulesi ile havuzun bulunduğu bildirildi.

