Doğanşehir’e kültür merkezi yapılıyor

Bu çalışmalar kapsamında Doğanşehir ilçesine 2 bin metrekare inşaat alanına sahip, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak olan bir Kültür Merkezi inşa edilecek.

Proje çalışmaları tamamlanan Doğanşehir Kültür Merkezi’nin ihale çalışmaları yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak olan Kültür Merkezi bünyesinde; zemin katta 75 metrekare giriş fuayesi, 4 adet her biri 42 metrekare genişliğinde 4 adet atölye, 46 metrekare yönetim birimi, 126 metrekare kütüphane yer alıyor. Ayrıca, Bodrum katta ise 188 metrekare genişliğinde çok amaçlı salon ve büyük bir etkinlik fuayesi bulunuyor. Yine Kültür Merkezi bünyesinde Konferans Salonu olarak düzenlenen bölümde ise 291 metrekare giriş fuayesi, 2 adet 6 metrekare genişliğinde hazırlık odaları, 75 metrekare sahne ve 610 metrekare genişliğinde 410 kişilik konferans salonu yer alıyor.

