Doğanşehir’de seçim kutlamaları

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra MHP ve AK Parti seçmenleri sokaklara dökülerek zafer kutlaması yaptı.

Belediye meydanında yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek, “İşte benim istediğim budur. Siyaset kardeşliği bozmamalıdır. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Vatandaşlar daha sonra konvoylar eşliğinde Savaklı, Sürgü Güzelköy Mahallerinde tur atarak seçim sonuçlarını kutladı.