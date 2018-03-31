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DOĞANŞEHİR’DE ‘KORUCULAR DERNEĞİ AÇILSIN’ TALEBİ

Beraberinde İlçe Şube Başkanları Fahri Aslan ve Kerim Ergen ile birlikte Doğanşehir İlçesini ziyaret eden Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Molon, ilçeye şube açılması için bazı girişimlerde bulundu.

DOĞANŞEHİR’DE ‘KORUCULAR DERNEĞİ AÇILSIN’ TALEBİ

Beraberinde İlçe Şube Başkanları Fahri Aslan ve Kerim Ergen ile birlikte Doğanşehir İlçesini ziyaret eden Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Molon, ilçeye şube açılması için bazı girişimlerde bulundu.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:33
DOĞANŞEHİR’DE ‘KORUCULAR DERNEĞİ AÇILSIN’ TALEBİ

Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Molon, Doğanşehir ilçesinde şube açılması konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi. Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Jandarma Komutanı Tolga Coşkun ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü, korucularla birlikte ziyaret eden Molon, Doğanşehir’ de Güvenlik Korucuları ve Şehit Ailelerini temsil edecek bir şubenin açılması ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerde ilçedeki güvenlik korucularının sıkıntılarını da dinlediklerini belirten Molon, “Derneğimize ve korucularımıza sağlamış oldukları katkılarından dolayı ilçe protokolümüze plaket takdim ettik. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

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Fahri AslanAli MolonDoğanşehirKorucular Derneği Açılsın TalebiBusabahmalatya
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