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DOĞANŞEHİR'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla Doğanşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı.

DOĞANŞEHİR'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla Doğanşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:43
DOĞANŞEHİR'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ

Doğanşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Vali Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Burada konuşan Vali Ali Kaban, “Doğanşehirliler şanslı; kendileri için gerçekten büyük bir mücadele veren bir başkanları var. Ben bugün burada bu soğuk günde sıcak bir işin başlangıcı için bir arada bulunduğumuz bir vakitte bunun diğer hizmetlerle birlikte hayırlı olmasını dilerken, şu anda bizim buralarda huzur içerisinde bulunmamız için savaşan kahraman ordumuzun değerli mensuplarına da Allah yardım etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin yaptığı konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte Doğanşehir ilçesine ilk doğalgaz törenle verildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.01.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comTüfenkçiMalatyaDoğalgazDoğanşehir
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