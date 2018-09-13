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Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi yakında açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çevre düzenleme çalışmaları ile peyzaj çalışmaları tamamlanan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde incelemelerde bulundu. 

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi yakında açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çevre düzenleme çalışmaları ile peyzaj çalışmaları tamamlanan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde incelemelerde bulundu. 

13 Eylül 2018 Perşembe 16:16
Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi yakında açılıyor

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Şirket Genel Müdürleri, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 
Çalışmaların sona yaklaşıldığı Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Orduzu bölgesinde peyzaj çalışmalarıyla, yeşil alanlarıyla, havuzu ve kafesiyle çok güzel bir alana dönüştürülen Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde çalışmaları tamamladık. Malatya’mıza yakışır, standartları yüksek, Malatyalı hemşerilerimizin nefes alacağı çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği bir mekân oluşturmuş olduk. Park Bahçeler Dairesi tarafından bu alanda Türkiye standartlarında peyzaj ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hayvanat bahçesi ile ilgili çalışmalarda da son gelindi. İnşallah en kısa sürede bu alana hayvanlarımızda getirilmiş olacak” şeklinde konuştu. 
Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinin 70 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten Başkan Polat, “Yakın zamanda bu güzel mekânı Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Yaşam ParkrıHayvanat Bahçesi
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