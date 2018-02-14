-Doğa Cadde AVM, 14 Şubat sevgililer Gününü unutmadı.

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında, Doğa Cadde AVM tarafından vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde, 14 Şubat Sevgililer günü unutulmadı. AVM önünde kurulan stantta müşterilere ve yoldan geçen vatandaşlara çiçek verildi. Burada kısa bir konuşma yapan Doğa Cadde AVM yöneticisi Cemil Gezer, herkesin 14 Şubat Sevgililer günü kutladığını belirterek, “Malatyalı hemşehrilerimize gül takdim ediyoruz” dedi. Gezer, Mevlana’nın ‘Neden manasız bırakıyorsun dilini, kapıyı çalmadan bekleyenlerden misin yoksa’ sözünü de hatırlatarak şunları söyledi:

“Kırmızı gülleri ve kalp biçimli kartları bir yana atıp sadece sevginizi göstermek için, sevginizi en çok halk eden o özel kişiyi asla sevgisiz bırakmadığınız ve sesinizde mutluluğu gizeminin daim olduğu bir sevgililer günü dileriz” diye konuştu.