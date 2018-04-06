DKMP Bölge Müdürü Koç’tan MÜSİAD’a ziyaret

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, MÜSİAD Malatya Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Hüseyin Kalan ile bir süre görüştü.

Doğa Koruma Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdür Abdullah Koç, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalın’a iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette ilk olarak söz alan Bölge Müdürü Koç, MÜSİAD’ın ülke ekonomisine ciddi anlamda destek sağlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. MÜSİAD, kuruluş amacı ve vizyonu doğrultusunda ülkenin 2013 hedeflerine ulaşması anlamında önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda, yapacağınız tüm işlerinizde sizlere başarılar dileriz” şeklinde konuştu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise Doğa Koruma Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdür Abdullah Koç’un göreve gelmesi ile ciddi çalışmaların hayata geçirildiğini kaydederek, "Malatya’mızın özellikle milli parklar ve tabiat parkları konusunda ciddi bir atılım içerisinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizlerin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.