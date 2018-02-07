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DİYANET-SEN’DEN SUÇ DUYURUSU

Diyanet-Sen Malatya Şubesi, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Her defasında Siyonizm’in önderlerini kendilerine kardeş ilan eden Adnan Oktar’ın İsrail'e gösterdiği saygı kadar, ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve Diyanet'e de saygı göstermesini beklediklerini dile getiren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, “Yayın özgürlüğünü halkın değerlerine saldırı olarak gören bu kişinin yapmış olduğu şovlar İslam'a büyük zarar vermektedir” dedi.

DİYANET-SEN’DEN SUÇ DUYURUSU

Diyanet-Sen Malatya Şubesi, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Her defasında Siyonizm’in önderlerini kendilerine kardeş ilan eden Adnan Oktar’ın İsrail'e gösterdiği saygı kadar, ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve Diyanet'e de saygı göstermesini beklediklerini dile getiren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, “Yayın özgürlüğünü halkın değerlerine saldırı olarak gören bu kişinin yapmış olduğu şovlar İslam'a büyük zarar vermektedir” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 11:51
DİYANET-SEN’DEN SUÇ DUYURUSU

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Malatya Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında Malatya Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendika başkanları, Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri bulundu.

Suç duyurusu bulunmadan önce bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, konuşmasına Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması için orduya muvaffaklar diledi.

TEPKİLER HER GEÇEN GÜN ÇIĞ GİBİ ARTMAKTA

“Bu çetin günlerde biz millet olarak İstiklal mücadelesi verirken, maalesef bazı mahfiller bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturma peşindedir” diyen Başkan Engin,  “Yaptığı programlarda İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu TV kanalına duyarlı Müslüman ailelerden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır.İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir.Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikteahlak sınırlarını zorlayarak çirkin tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamaktadır” diye konuştu.

DİYANET'E DE SAYGI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ

Yapılan şovların İslam’a büyük zarar verdiğini kaydeden Başkan Engin, “Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin millet nezdindeki itibarını zedelemeye çalışmaktadır.Her defasında Siyonizm’in önderlerini kendilerine kardeş ilan eden, İsrail'e hayranlığını tehditkâr bir üslupla dile getiren Adnan Oktar'ın İsrail'e gösterdiği saygı kadar, ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve Diyanet'e de saygı göstermesini bekliyoruz.İslam'a ve insanlığa hizmetkâr olan, Diyanet çalışanları için kullandığı alçakça cümleleri kendisine iade ediyoruz.Yayın özgürlüğünü halkın değerlerine saldırı olarak gören bu kişinin yapmış olduğu şovlar İslam'a, büyük zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

DEKLERE EDİYORUZ

Bu tür yapılara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Başkan Engin, şunları ifade etti:

“Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, çağdaş algı operasyonları ve tehditlerle gençlerimizi kendi menfaatlerine alet eden kurgulanmış her tür yapılardan rahatsız olduğumuzu ilan ederek bu tür yapılara karşı var gücümüzle mücadele edeceğimizi deklere ediyoruz.İslami değerler üzerinde yıllardır yaptıkları tahribat yetmiyormuş gibi kendi rezil hayatlarını örtbas etme adına ülkemizin dini, manevi, insani, ahlaki ve kültürel hayatını ayakta tutan din görevlileri ve bağlı oldukları kurum, Diyanet hedef alınmıştır.Ahlaksızca din görevlilerine iftira atılmış, içlerindeki kin, toplumu ifsat etme faaliyeti olarak dışarı akmıştır.Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir.”

HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILSIN

Başkan Engin, “Hakimlerimizden talebimiz odur ki, İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerini bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurların İsrail ve FETÖ hayranlığı dahil arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılarak, hak ettikleri cezaya çarptırılsın” dedi.

MUTLU SARIGÜL

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Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet EnginAdnan OktarDiyanet-Sen Malatya ŞubesiDiyanetDiyanetsenMalatya
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