Diyanet-Sen’den darp tepkisi

Yeşiltepe Tektut Camii imamının geçtiğimiz cuma günü darp edilmesinin tepkileri devam ediyor. Yargıya taşınan olayla ilgili bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getiren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Tektut Camii İmam Hatibi Ömer Aldemir’in, bir kişi tarafından görev mahallinde fiziki saldırıya uğrayıp ve darp edildiğini iddia eden Başkan Engin, darp edildikten sonra İmam Hatip Ömer Aldemir’in suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

DARP GİRİŞİMİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlattıktan sonra Başkan Engin, “Görevine son derece bağlı cami cemaatine karşı dini vecibeleri yerine getirmeleri için son derece çaba sarf eden görevli arkadaşımıza yapılan bu darp girişimini kabul etmek mümkün değildir. Yaşanan bu ve benzeri olaylar cahilliğin dışa vurumudur. Din görevlileri camilerinde görev yapan, ahlak ve edep timsali kişilerdir. Söz konusu saldırıda olduğu gibi din görevlisi kardeşimiz hukuki süreç haricinde hiç bir eylem ve söylemde bulunmamıştır. Buna rağmen din görevlilerine kin güden, el kaldıran bu kişileri kınıyoruz. Hiç kimsenin din görevlilerine el kaldırmaya hakkı da yoktur, haddi de değildir. Varsa bir sorun din görevlisinin sorumlu olduğu Müftülükler vardır, sorunu olan varsa gider o makama şikâyet eder” diye konuştu.

DAVAYI TAKİP ETMEK, GÖREVİMİZ

Bu olayın hukuki sürecini hızla başlattıklarını ifade eden Başkan Engin, “Bu olayın hukuki sürecini en hızlı şekilde başlatıyoruz. Din görevlilerine yapılan bu tür saldırılar kabul edilemez. Türkiye geneli alışkanlık haline getirilmek istenen bu durumun masum bir olay olmadığını, sistemli şekilde hayata geçirilen bir kurgu olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde camileri güvensiz, ciddi bir kavga alanı olarak yansıtmaya çalışan bu kişiler yaptığı planlı saldırılarla hem dinimizi, hem ibadethanelerimizi hedef almaktadır.Konuyla ilgili dava sürecinin başladığını, din görevlilerine yapılan bu saldırıların kabul edilmeyeceğini hatırlatır, darp girişimi ile ilgili Diyanet-Sen olarak din görevlilerimizin ve üyelerimizin sonuna kadar arkasındayız ve davayı takip etmek görevimizdir” şeklinde konuştu.