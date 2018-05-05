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Diyanet İşleri Eski Başkanı,Gürkan’ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.  Burada konuşan Bardakoğlu, Başkan Gürkan’ın başarılı hizmetlerine dikkat çekerek, “Başkanımız, toplumla barışık bir insan” dedi.

Diyanet İşleri Eski Başkanı,Gürkan’ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.  Burada konuşan Bardakoğlu, Başkan Gürkan’ın başarılı hizmetlerine dikkat çekerek, “Başkanımız, toplumla barışık bir insan” dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00
Diyanet İşleri Eski Başkanı,Gürkan’ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, beraberinde Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Malatya İl Müftüsü Ümit Çemen, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ve beraberindekilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Konuklarını ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuklarını ile birlikte Battalgazi Belediyesi Hizmet Binasını gezerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

TOPLUMLA BARIŞIK BİR İNSAN

Burada konuşan Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, “Üniversitemizin düzenlediği İslam ve Yorum sempozyumu için burada bulunduk iki gün zarfında. Değerli başkanımızı biz, özel olarak seviyoruz. Çünkü, kendisi bir kültür insanı herkesle dost, kendisiyle ve toplumla barışık bir insan. Hem onun ev sahipliğini hem de hizmetlerini yakından görmek bizim için bir mutluluk. Bugünde Battalgazi Belediyesi'nin yeni binasındayız. Mimarisi ve konumu ile çok güzel bir bina olmuş. Başkanıma başarılar diliyorum, güzel hizmetleri için tebrik ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ali BardakoğluAhmet ErtürkMalatyaSelahattin Gürkan
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