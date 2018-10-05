Diyanet İşleri Başkanı Malatya’ya geliyor

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı ve beraberindeki Saadet Partisi

heyeti, İl Müftüsü Ümit Çimen’i makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle tebriklerini ilettiler.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Cemali Marasalı, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Canbay ve İl Başkan Yardımcısı Hamza Adak Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen’i makamında ziyaret ederek hasbihalde bulundular.

MALATYA’DA YAPILACAK

Gerçekleşen ziyarette bu yılki camiler ve Din Görevlileri Teması olan “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konusu üzerinde duruldu. İl Müftüsü Ümit Çimen Hassasiyetlerinden dolayı İl Başkanı Osman Marasalı’ya teşekkürlerini sunarken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftülüğünün yapacağı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İl Müftüsü Ümit Çimen, “Bu sene Camiler Haftası’nın nihai taçlandırılmış programı ilimizde yapılacak inşallah. Diyanet İşleri Başkanımız da katılacaklar. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi dünyanın değişik yerlerinden dini önderler katılacaklar. Bu Malatya’mız için bir kazanımdır” açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi heyeti adına böyle bir haftada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osman Marasalı, “Yapılacak çalışmaların diyanet ailesine, İl Müftülüğüne ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini diliyorum ve gayretlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyorum” dedi.