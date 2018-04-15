DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, süper teşvikler sayesinde Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve Yumurtalık ilçesine kurulacak petrokimya tesislerinde Türkiye'nin cari açığının en çok olduğu kimya ham maddelerinin üretileceğini belirterek, "Kimya ve petrol sektörü Ceyhan-Yumurtalık-Osmaniye üçgenince gerçekleşecek" dedi.

Başkan Kıvanç, dolar ve euro kurlarının artması, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Süper Teşvik’ ve Yumurtalık’ta kurulacak olan petrokimya tesisleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Malatya’da kurulması planlanan güneş enerjisi paneli üretim firmasının Türkiye için dışa bağımlılığın önüne geçeceğini anlatan Zeki Kıvanç, “Malatya’da yapılacak olan güneş enerjisi panelleri, bu Türkiye’nin ihtiyacı olan bir malzeme. Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bu paneller sayesinde ne kadar çok elektrik üretebilirsek o kadar dışa bağımlılığımız azalacak” diye konuştu.

SABREDİP GÖRMEK LAZIM

Öte yandan Başkan Kıvanç, demir cevheriyle beraber paslanmaz çeliğinde Türkiye’de üretilebilmesini istediklerini kaydetti. 4 TL’yi aşan dolar ve 5 TL’nin üzerine çıkan euro kurlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Zeki Kıvanç, “Döviz fiyatları zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. 15 Temmuz’dan sonra dolar yine 4 TL’ye kadar geldi ve düştü. Bu bir spekülasyon hareketleri olabilir, sabredip görmek lazım” dedi. busabahmalatya.com