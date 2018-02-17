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“DİMDİK AYAKTAYIZ”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Kimse Türk milletini korkutmaya, ürkütmeye ve diz çöktürmeye gelmesin. Biz millet olarak dimdik ayaktayız” dedi.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Kimse Türk milletini korkutmaya, ürkütmeye ve diz çöktürmeye gelmesin. Biz millet olarak dimdik ayaktayız” dedi.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulu yapıldı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula Oda başkanları ve Oda üyeleri katılırken, mevcut başkan Taner Kılınç tek liste ile aday oldu. Başkan Şevket Keskin, Çırmıhtı’daki esnaf kuruluşlarının ve Yeşilyurt Ziraat Odası’nın uyum içinde birlik ve beraberlik içinde çalışma yürüttüğünü belirterek, bu tablonun gurur verici olduğunu ifade etti.

Keskin, “Ülkemiz zor bir dönemde geçiyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ne kadar ihtiyacı varsa, Malatya’mızın da o kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Esnaf ve sanatkar camiası olarak desteklemiş olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda fazla zayiat vermeden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Türkiye’ye karşı gizlice savaşanlar bugün açıkça mücadele etmeye başladılar. Dış güçlere Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Bu millet 15 Temmuz’u yaşadı. Milletimiz 15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü ile ölüme koştu. Bundan sonra milletimizin vatanı için, barağı için, ezanı için ölüme koşacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bizde şöyle bir inanç var; biz vatanımız için, bayrağımız için, devletimiz için, ezanımız için ölüme gittiğimiz zaman şehit olacağımıza inanıyoruz. Bu bizim taşımış olduğumuz inancımızın bir gereğidir; buna inanıyoruz. Kimse Türk milletini korkutmaya, ürkütmeye ve diz çöktürmeye gelmesin. Biz millet olarak dimdik ayaktayız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

HİZMET VE ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a esnaf ve sanatkara yönelik hizmet ve çalışmaları için teşekkür etti.

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Taner Kılınç, genel kurula katılan Oda üyelerine teşekkür ederek, “Büyükşehir belediyesine yapmış olduğumuz müracaatlar neticesinde H, J ve S plakalarının yıllık ruhsat harçlarının yüzde 60 indirilmesi sağlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyelerimiz ile istişare içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Taner Kılınç başkanlığındaki yönetim kuruluna Muharrem Yılmaz, Mehmet Tunç, Ahmet Tuncer, Ali Ersoy, Yakup Ümit Tunç ve Ramazan Günay seçilirken, Denetim Kuruluna da Mehmet Çalışır, Aziz Şahin ve Vahap Hanbay getirildiler.(Bülten)

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