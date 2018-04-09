DİMDİK AYAKTA!

AK Parti Malatya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantının yeterli çoğunluğu sağlandıktan sonra divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer, Divan Başkan Yardımcılığına Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık, Divan üyeliklerine Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sert, Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan, İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen İsmail Caner Kaymaz getirildikten sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. Danışma Meclisi Toplantısının herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Başkan Kahtalı, 24 Şubat’ta gerçekleştirdikleri İl Kongresi’nin ardından yaptıkları bu toplantının ilk Danışma Meclisi Toplantısı olduğunu söyledi. Başkan Kahtalı, “Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarda teşkilatlar olarak Genel Merkezimizin talimatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda inşallah bundan sonraki süreçte mahalle başkanlarımızı ve sandık yönetim kurullarımızı oluşturacağız” dedi.

HASSAS BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

2019 seçimlerinin hassasiyetinden bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bizler teşkilatlar olarak 2019 hazırlıklarını fiilen başlamış olduk. Bunu hizmet olarak, sahada çalışma olarak önümüze koyduğumuz bir tablomuz var. Kongreler tamamlandı. Görev alan arkadaşlarımız hayırlı olsun diyorum. Devam eden arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. 2019 sürecinin ne kadar hassas bir süreç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizler sahada Partimizin, Genel Merkezimizin ortaya koyduğu seçim stratejisi doğrultusunda hem söylem birliğine dikkat ederek hem de yerelde daha düzgün bir siyaseti bu süreçte de yapacağız” diye konuştu.

AK PARTİ OLARAK HİÇBİR AMACIMIZ OLMADI

Millete hizmet yolunda çaba sar ettiklerini ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkciise, “Allah’a hamd olsun ki 16 yılda ülkemize bulunduğumuz yeri borçlu olduğumuz aziz milletimize hizmetten başka AK Parti olarak hiçbir amacımız olmadı. Biz milletten aldığımız yetkiyi sonuna kadar kimseyle paylaşmadan millete hizmet yolunda sarf ettik. Allah nasip ederse ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli 2019 seçimlerinde de hep beraber yine milletten alacağımız yetkiyle yolumuza devam edeceğiz. AK Parti kendini sürekli geliştirmesine yenilemesine, gençleştirmesine rağmen çizgisinde en küçük bir sapmaya meydan vermemiş bir partidir. 2002 yılından bugüne yaşadıklarımıza, yaptıklarımıza baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi, cumhuriyeti, kalkınmayı ve refahı da ak parti kadroları getirmiştir. AK Parti bir kişiye, zümreye, hizbe, PKK gibi eli kanlı FETÖ gibi milletimizin değerlerini istimrar eden alçak örgütlere değil sadece ve sadece cumhura dayanmış millete teslim olmuş bir partidir. AK Parti millidir yerlidir. Onun için ak pati 81 milyonu kucaklayan kadrolara sahiptir. 15 yıllık en büyük reformlarından birisi millet ile devleti kucaklaştırmıştır buluşturmuştur. AKParti yönetiminde Türkiye disiplinli maliye politikalarıyla gelişmiş al yapısıyla rekabetçi özel sektörüyle bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

BU KADROLAR MİLLETİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Türkiye’nin 2017 yılında dünyanın en çok büyüyen 2’nci ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, “2017’de ekonomimiz bir başarı ve büyüme hikâyesi yazdı. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde almış olduğumuz tedbirlerle teşviklerle dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarını yakaladı. Bütün zorluklara rağmen Türkiye 2017’de dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi oldu. G20 içerisinde birinci oldu. Bazıları diyorlar ya bu hormonludur diye, milletin zihnini bulandırmaya çalışanlar bu başarı hikâyesini küçümsemeye çalışanlar o muhalefet daha geçtiğimiz günlerde 20 milyar dolara mal olacak nükleer santralin temelini attı bu ülke. Büyüme olmasaydı biz yıllardır Türkiye’nin konuştuğu o hayalini gerçekleştirebilir miydik? Onlar konuşabilir ama bizler bu kadrolar milletin hayallerini gerçekleştiriyor. Onlar konuşmaya devam etsin, biz yolumuza, işimize bakacağız. O büyümenin içerisinde sanayi yatırımları, tarım sektöründen gelen büyüme rakamları, istihdam var. 2017 yılında 1 milyon 600’e yakın insana yeni iş bulmuşuz, aş bulmuşuz. Büyümeyi küçümseyenler o iş bulma ve işsizlik rakamlarına bir dönüp baksınlar. Ak parti iktidarları olarak sadece 2017 yılında büyüme rakamlarını yakalamadık. İktidara geldiğimizden bu yana 29 çeyrek üst üste büyüyen bir ülke var. Eğer o alçak darbe girişim olmasaydı 2016’da da yüksek büyüme rakamlarını yakalayacaktık. 2018’de de Allah’ın izniyle 5.5 oranında büyümeleri yakalayacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız” ifadelerini kullandı.

SANATÇILARA LAF SÖYLEMEYE KALKIŞIYOR

Konuşmasında Ana Muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Bakan Tüfenkci, “Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor. O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor. Grup toplantısında, ‘ Siz sanatçı mısınız?’ deyip milletiyle, devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. O sanatçılar niçin sınır karakoluna gidip askere moral vermiş. Bir de o sanatçıları ötekileştirmeyle suçluyor onları. Esas ötekileştiren, ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. O sanatçılar, cumhurbaşkanı başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için o sınıra giderken kendinin Genel Başkan Yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere ceza evine gidiyor. Birileri destek için milletin, ordunun yanında duruyor. Birilerinin de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum” şeklinde konuştu.

Afrin operasyonunun siyasetin başarısı olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları dile getirdi:

“Milletimizle bütünleşen bir komutan, milletimizle bütünleşen bir cumhurbaşkanı, milletiyle bütünleşen AK kadrolarla inşallah 2023’te de biz bir destan yazacağız. Biz Afrin’e toprak için gitmedik. Biz Afrin’in toprağı verimlidir diye gitmedik. Biz Afrin’e terörü bitirmek için, ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik.”

BELALARI BERTARAF ETTİK

Terör örgütlerinin üstesinden geldiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Geçtiğimiz bu süreç hepinizin farkında olduğu bir süreç.Evet, Türkiye hem içerden hem de dışarıdan hedef gösterilen okların çevrildiği ülke haline gelmiştir. Ama binlerce kez şükürler olsun bugüne kadar ulusal ve uluslararası ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar onların işbirlikçileri varsa, milletimizin sayesinde,Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde başımıza dolanmak istenen belaları bertaraf ettik. Sizlerin sayesinde, milletimizin sayesinde, Mehmetçiklerimizin sayesinde…Sadece düşünmenizi istiyorum: Türkiye’nin üzerine gelen, oynanan oyunları başka bir ülkeye oynanmış olsaydı, birAmerika’nın başına gelmiş olsaydı, bu kadar Türkiye gibi güçlü bir ülke olarak ayakta durabilirler miydi?Son 15 yıl boyunca neler yaşadık, yapılan bütün darbe girişimlerine rağmen, Türkiye’nin üzerine oynanan bütün oyunlarda darbelere,Gezi Olaylarına kadar, son 15 Temmuz darbe girişimine kadar, ekonomiye yapılmak istenen darbelere kadar, etrafımızı ateş çemberine çeviren uluslararası güçlere rağmen terör örgütleri PKK,PYD, YPG,DEAŞ’la yedi düvelin saldırısı altında olmasına rağmen Türkiye dimdik ayakta durmaya devam etti” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK

Oynanan oyunlara rağmen Türkiye’nin aslanlar gibi yoluna devam ettiğini kaydeden Çalık, “Sadece düşünmenizi istirham ediyorum; dünya devlerinin güçlü devletlerinin başına bunlar gelmiş olsaydı hangi dertleri, hangi tasaları yaşıyor olacaklardı. Biz bir taraftan terör örgütleri ile mücadele ederken diğer taraftan da bütün yapmamız gereken uygulamaları yapmaya devam ettik. Yapmamız gereken politikaları yatırımları yapmaya devam ettik. Ekonomik darbe yapmak istediler mi, istediler. Ama bu kadar oyuna rağmen Türkiye aslanlar gibi yoluna devam ediyor. Bu dünyanın jandarması haline gelen dünya devletlerinin başına bunlar gelmiş olsaydı bu kadar büyüme gerçekleşir miydi? Şu anda Türkiye’nin büyüme rakamı yüzde 7,4. Bu kadar oyuna rağmen, bu kadar terörle mücadeleye rağmen, uluslararası güçlerin oyunlarına rağmen biz büyümeye devam ediyoruz. İhracatımızı 160 milyar dolara çıkarmaya, sosyal bütçemizi de 365 milyara çıkarmaya devam ediyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize yönelik ayırdığımız sosyal bütçemizi artırmaya devam ediyoruz. Onlara inat, terör örgütlerine inat, onların işbirlikçilerine inat Türkiye büyümeye, Türkiye güçlenmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

ASKERİMİZİN YANINDA OLMAKLA MÜKELLEFİZ

Çalık, “Askerimiz neredeyse, güvenliğimiz neredeyse ve biz Türkiye sınırlarının korunması için yapılması gereken neyse orada olmaya devam edeceğiz. Bizelimize silah aldığımız için değil, biz elimize füzeleri aldığımız için değil biz manevi olarak orada askerimiz yanında olmakla mükellefiz. Biz dualarımızla onların yanında olmakla mükellefiz. Anaların gönderdiği yemeklerin askerlerimiz tarafından nasıl mutlulukla, memnuniyetle, şerefle karşılandığını o gittiğim mekanlarda gördüm” dedi.

ASLANLAR GİBİ AFRİN’E GİRDİK

“CHP’nin şirazesi bozuldu” diyen Çalık,“CHP’nin başındaki Genel Müdürün şirazesi neden bozuldu? Hatırlayın, diyordu ki; ‘Afrin’e giremezsiniz, Afrin’e girdiniz bu kadar yeter, çıkamazsınız.’ Allah’a binlerce şükürler olsun biz Afrin’e girdik ve aslanlar gibi sancağımızı Afrin’in göbeğine dikerek çıktık. Ve sonrasında Kılıçdaroğlu, ‘Muzaffer ordumuzu kutluyorum’dedi. Peki, sen ordunu kutluyorsun da ordunun Başkomutanının kim olduğunu biliyor musun? Sen ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilmiyor musun? Eğer Başkomutan olmayaydı, Afrinsüreci de bu şekilde yaşanmazdı. Kahraman ordumuzla biz gurur duyuyoruz. Ama o ordunun Başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hiç kimse unutmamalı. Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan ülkeyi kurtarır. İşte bizim öyle bir komutanımız var” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLARSINIZ

Milletvekili Çalık, “Kılıçdaroğlu’nun şirazesi neden bozuldu biliyor musunuz? Millet Cumhurbaşkanımla beraber, millet askeriyle beraber, millet Başkomutanıyla beraber diye şirazesinden çıktı ve ağzına gelen her türlü kötü lafı, kötü sözü kendisine tekrar iade ederek söyledi. Kılıçdaroğlu birçok yalanı söyledi ve söylemeye de devam ediyor. Bakalım Kılıçdaroğlu bugüne kadar hangi yalanları söylemiş: En son yalanından başlamak üzere diyor ki, Cumhurbaşkanımız bugüne kadar millete hangi sözü verdiyse, onların hepsinde aslanlar gibi arkasında durdu ve durmaya da devam edecek. 15 Temmuz gecesini hatırlarsınız. Ne diyordu öncesinde ‘Eğer tanklar olursa, darbe yapılırsa biz tanların üzerine çıkarız.’ Bu doğru mu? Peki, Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neredeydi, Belediye Başkanının evinde, televizyonunun karşısında kahve içiyordu. 22 Ekim 2016’da ‘PYD terör örgütü değildir, 12 Şubat 2016’da dönüyor PYD terör örgütüdür’ diyor. 12 Haziran 2011 seçimleri öncesi ‘Yüzde 40 alamazsak istifa ederim’ diyor. Ve aldığı oy oranı yüzde 25 civarında dolaştı, istifa eden kimse var mıydı? 2015 seçimleri öncesi ‘Yüzde 35 alamazsak istifa ederim’ diyen yine Kılıçdaroğlu’ydu. Ve Kılıçdaroğlu istifasını yine vermedi. ‘Milletvekili yaşını 18 yaşına düşürüyorsunuz. 18 yaşında gençler milletvekili olacak, 2 yıl sonra da emekli olacak’ dedi. Yalan söyledi ve yalan söylemeye devam etti. 2 yıl Mecliste görev yapan gençler 65 yaşında milletvekilliği emekliliği hak kazanacaklar.”

Mutlu SARIGÜL Busabah Gazetesi