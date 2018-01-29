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Dilek’e park ve halısaha 

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesine park ve halısaha yaptırılıyor. 

Dilek’e park ve halısaha 

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesine park ve halısaha yaptırılıyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 18:06
Dilek’e park ve halısaha 

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Dilek mahallesinde iki bin 400 metrekare alanda yapımı devam eden sosyal yaşam alanı ve halı saha projesinin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulundu.
Burada konuşan Başkan Polat, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını teşvik etmek, kaliteli alanlarda spor yapmalarına imkân tanımak adına ilçemizin farklı bölgelerindeki sportif tesislerin sayısını artırıyoruz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin kaliteli alanlarda spor yapmalarının yanı sıra sportif aktivitelere katılım oranları 2014 yılı Mart ayından itibaren başlattığımız değişim ve gelişim sürecinin önemli parçaları arasındadır. Özellikle mahalle aralarında spor yapacak alan bulamayan çocuklarımızın tozlu ve çamurlu alanlardan kurtarıp modern sahalarda spor yapmaları, yeteneklerini geliştirmeleri ve topluma yararlı bireyler olmaları için mücadele ediyoruz. Dilek mahallemizde iki bin 400 metrekare alanı kapsayan park alanımız içerisinde halı saha ve idari binamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşaat çalışmalarının devam ettiği park ve halı sahamızı yaz ayına doğru açılışını yapmayı planlıyoruz. Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Milletvekilimiz Mustafa Şahin’e, Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza ve dualarıyla desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel projelerle Yeşilyurt İlçesindeki değişim atağını sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederek kutladı. Milletvekili Şahin, “Dilek Mahallesinde yaşayan gençleri ve çocukların modern ortamlarda spor yapmaları için böylesine önemli bir hizmeti planlamaya alan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesinin Dilek mahallesindeki kültür, sanat, eğitim ve sportif alanlardaki hizmetlerini yakından takip ediyoruz, burada daha önceden Belediye binası olarak kullanılan binanın Yeşilkonak hizmet binasına dönüşümün sağlanması ve mahalle halkına eğitim, kültür ve sanatsal hizmetlerin verilmesi bu bölgenin gelişimi ve değişimi açısından önemlidir. Geleceğimiz çocuklarımızın kültürel ve eğitim eksikliklerinin bu yatırımlarla giderilmesi ülkemizin geleceğine yapılan ciddi hizmetlerdir. Bu değişim hizmetleri kapsamında buraya hem park alanı yapılıyor, hem de gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını desteklemek adına da halı saha inşa edilecek. Çocuklarımızın zamanlarını en verimli şekilde geçirip sportif aktivitelere katılarak kötü alışkanlıklar edinmemeleri açısından böylesine kıymetli yatırımları ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarımı yapılan tesislerin kentimizde çoğalması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sosyal donatı alanlarının sportif faaliyet alanlarıyla desteklenmesi çocuklarımızın gelişimi açısından önemlidir. Büyükşehir Belediyemizin kontrolü altında Malatya’da gerçekten çok önemli hizmetler üretilmektedir. Cenabı Allah bu ve benzeri yatırımları ülkemize, ilimize ve ilçemize kazandırmayı hepimize nasip etsin” diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 29.01.2018 18:48
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