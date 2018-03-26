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DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüİnönü- Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattının devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışması yapılacağı için 26.03.2018 Pazartesi Günü(Bugün) 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü 03.00 saatleri arasında,aşağıda belirtilen mahallelerde 4 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüİnönü- Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattının devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışması yapılacağı için 26.03.2018 Pazartesi Günü(Bugün) 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü 03.00 saatleri arasında,aşağıda belirtilen mahallelerde 4 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 17:18
DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;İnönü-Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattın devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Maski  tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Bu çalışmalarınyapılabilmesi için,  Çilesiz, Karakavak, Turgut Özal, Özalper, İnönü, Cumhuriyet, Atatürk, Topsöğüt ve Cevatpaşa Mahallelerinde tamamen; Seyran, Koşu, Merkez Fatih, Koyunoğlu, Çukurdere ve Zaviye Mahallelerinde kısmi olmak üzere, 26.03.2018 Pazartesi 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü03.00 saatleri arasındasu kesintisi yaşanacaktır.Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica edilir.'' (Bülten)busabahmalatya.com 

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MASKİMASKİ Su KesintisiMalatya
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