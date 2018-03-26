DİKKAT!  BU MAHALLELERDE  SU KESİNTİSİ OLACAK

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;İnönü-Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattın devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Maski tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Bu çalışmalarınyapılabilmesi için, Çilesiz, Karakavak, Turgut Özal, Özalper, İnönü, Cumhuriyet, Atatürk, Topsöğüt ve Cevatpaşa Mahallelerinde tamamen; Seyran, Koşu, Merkez Fatih, Koyunoğlu, Çukurdere ve Zaviye Mahallelerinde kısmi olmak üzere, 26.03.2018 Pazartesi 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü03.00 saatleri arasındasu kesintisi yaşanacaktır.Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica edilir.'' (Bülten)busabahmalatya.com