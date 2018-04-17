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Dikkat! 30 Mahallede Su Kesintisi Olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Tam 30 mahallede 17.04.2018 Salı Günü(Bugün) 20.00 ile 18.04.2018 Çarşamba Günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Dikkat! 30 Mahallede Su Kesintisi Olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Tam 30 mahallede 17.04.2018 Salı Günü(Bugün) 20.00 ile 18.04.2018 Çarşamba Günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

17 Nisan 2018 Salı 16:51
Dikkat! 30 Mahallede Su Kesintisi Olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kuyuönü deposu ana taşıyıcı hattı yenileme çalışmaları kapsamında 700’lükçelik borudan 900’lük çelik boruya yapılacak bağlantı çalışması için;17.04.2018 Salı Günü(Bugün) 20.00 ile 18.04.2018 Çarşamba Günü 08.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Kuyuönü deposu ana taşıyıcı hattı yenileme kapsamında 700’lük çelik borudan 900’lük çelik boruya yapılacak bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi. Bu çalışmaların yapılabilmesi için,Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Cumhuriyet, Hanımın Çiftliği, Samanköy, Seyran, Merkez Fatih, Turgut Özal, Atatürk, İnönü, Özalper, Karakavak, Kiltepe, Melekbaba, Karahan, Toptaş, Meydanbaşı, Koşu, Dolamantepe, Cevatpaşa, Topsöğüt, Mahallesi’nde tamamen;Orduzu, Koyunoğlu, Çukurdere, Çarmuzu Mahallesi’ndekısmi su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 17:48
Anahtar Kelimeler:
MalatyaSu Kesintisi
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