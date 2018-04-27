Didem Barut Yazdı: Jet Seçime Jet Adaylar

Erken seçim (ki bence jet seçim) için 24 Haziran tarihi verildiği günden itibaren her şeyi hızlandırılmış yaşıyoruz ve bu daha başlangıç.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçmek için iki sandık kurulacak ve vatandaş yeni bir dönemin startını verecek. 26 Nisan perşembe günü (dün) milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesi gereken isimler için son gündü.

Bu süreci parti parti değerlendirecek olursak:

İktidar partide yine beklenen oldu ve hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de il başkanı görevlerinden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ahmet Çakır belediyede düzenlediği toplantıyla hem mesai arkadaşlarıyla vedalaştı hem de istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çakır’ın sözü sürekli çalışanların “büyük başkan” sloganlarıyla kesildi. Çakır zaten bir gün öncesinde tüm basın mensuplarını toplayarak ve yapmış olduğu hizmetleri gezdirerek ‘bunları yaptım, gidiyorum’ dedi ve o da belediye eski başkanı sıfatını aldı.

İl Başkanı Hakan Kahtalı ise partiden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu ve partililerle vedalaştı.

AK Parti cephesinde şimdiye kadar hangi belediye başkanı yada il başkanı vekil olmak için istifa ettiyse muhakkak emellerine ulaştılar. Yani AK Parti cephesinde eğer yeni bir sistem, yeni bir yöntem denenmezse Çakır ve Kahtalı vekillik yolunda da ayrılmayacaklar.

Hal böyle olunca en çok Bakan Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık’ın durumu merak edildi. Tüfenkci yeni sisteme göre vekil olursa bakan olamayacak. Bu nedenle onun durumunu bugün öğreneceğiz.

Çalık’ında normalde bu dönem vekilliği 3 dönemi doldurduğu için aday olamayacaktı ama oda bugün MYK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Çünkü MYK 3 dönem şartıyla ilgili kararını verecek. Ancak Çalık ile ilgili edindiğim kulis bilgilerine göre bu seçimde vekil adayı olmayacağı üç ihtimal üzerinden konuşuluyor. Birincisi Öznur Çalık’ın eğer erkene çekilmezse Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı… İkinci ihtimal bakan olma arzusu (yeni sisteme göre bakanlar vekillerin dışından seçilecek)… Ve son ihtimal ise Çalık’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği (tabi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belirleyecek bu iki ihtimali)…

Bu arada hazır İktidar partisinden bahsetmişken yerel seçimlerle ilgili bir kulisi daha sizlerle paylaşayım. Çalışmalarıyla sürekli gündemde olan AK Partili Belediye Başkanlarından birisi yerel seçimlerde MHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak iddiası kulaktan kulağa konuşuluyor.

Gelelim ana muhalefet partisine. Cumhuriyet Halk Partisi aslında hiçbir ayarlama yapmadan tesadüfen erken seçimin startını Malatya’da “Halk Arenasıyla” başlatmış oldu. Büyük şehirlerden aday olacağı konuşulan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yine birinci sıra milletvekili adayı olacak ana muhalefet partisinin. CHP’de en çok merak edilen ise ikinci sıra adayı. Parti tabanında uzun süredir il başkanlığı yapan Enver Kiraz’ın adı geçsede kendisinin bu duruma çok sıcak bakmadığı ancak durumun Ağbaba’nın planlamasına ve cuma günü (bugün) Kayseri’de yapılacak il başkanları toplantısına göre değişeceği iddiası var kulislerde. Bu arada Hekimhan belediye başkanı Aliseydi Millioğluları da önce milletvekilliği için görevinden istifa edeceğini duyurdu, daha sonra teşkilatın isteği üzerine bu kararından vazgeçtiğini belirtti. Bence bunun altında yatan tek sebep de CHP’nin Hekimhan'ı kaybetmemek arzusu.

MHP içinde şimdilik aday adayı olan avukat Mehmet Nuri Koşar ismi gündemde.

Seçim jet seçim olunca adaylar gibi aday belirleme süreci de jet oldu. Süre kısıtlı olduğu için partiler ön seçim yapmayacak. Aday adayları da milletvekili listesine girmek için şimdiden Ankara’daki parti genel merkezlerinde kulis yaparak durumu hızlandırmaya ve işi şansa bırakmamaya çalışıyorlar. Yani 24 Haziran seçimi için yarışacak isimler bu kez işi Ankara’da bitirmeye gayret gösteriyor. Liste ve sonuç nasıl olur bilinmez ama inşallah kazanan Malatya olur. Memleketi için çalışacak isimlerin listeye alınıp sandıktan sonra da Meclise gönderilmesini umut ediyoruz memleketçe ve bu kez damdan düşen vekil istemiyoruz.