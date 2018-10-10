DGÖ genel sekreteri mikuriya, vali kaban’a ziyarette bulundu

Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle 9-11 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 13. PICARD Konferansı nedeniyle Malatya’da bulunan DGÖ Genel Sekreteri KunioMikuriya, Fırat Gümrük ve Ticaret Malatya Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve beraberindeki heyet, Vali Ali Kaban’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban, 13. PICARD konferansının Malatya’da düzenlenecek olmasının uluslararası düzeyde Türkiye’mizin ve Malatya’mızın tanıtımı açısından büyük bir fırsat oluşturacağını söyleyerek konferansa katılacak olan DGÖ Genel Sekreteri KunioMikuriya ile farklı ülkelerden üst düzey temsilciler ve gümrük idaresi başkanlarını ilimizde misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

DGÖ Genel Sekreteri KunioMikuriyada Türkiye’nin Malatya’da ev sahipliğini yaptığı bu organizasyona katılmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vali Kaban DGÖ Genel Sekreteri KunioMikuriya’ya günün anısına Malatya Kültür Tanıtım Seti takdim etti. (Bülten)