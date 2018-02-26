DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN, ORDUMUZUN YANINDAYIZ

Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulu belediye salonunda gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda mevcut Başkan İlker Özhan ile Tayfun Gömüç aday oldular.

ESNAFIN SIKINTILARI…

Genel Kurulun açılışında konuşan Başkan Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini her platformda dile getirerek takibini yaptıklarını ifade ederek, “Taleplerimiz her zaman Hükümetimiz tarafından karşılık gördü. Esnaf ve sanatkarımızın yeni sorun ve taleplerinin de takipçisiyiz” dedi.

Keskin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, “Ülkemize yönelik saldırılar ve kirli planlar karşısında esnaf ve sanatkar olarak dün olduğu gibi bugünde milli bir duruş sergileyerek devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

Genel kurul sonucunda mevcut başkan İlker Özhan 81 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Tayfun Gömüç ise 37 oy aldı.

Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın İlker Özhan başkanlığındaki yönetim kuruluna Mehmet Aksu, Salman Başpınar, Mehmet Tezel, Şaban Can, Hıdır Sarı ve Emre Urla seçilirken, denetim kuruluna ise Şenol Bozkurt, Mehmet Gürer ve Ümit Güngör getirildi.

TAKSİ DURAĞINA ZİYARET

Genel kurul sonrasında MESOB Başkanı Keskin, Arapgir ilçe merkezindeki taksi durağını ziyaret ederek, şoför esnafıyla bir araya geldi.Keskin, taksicilerle bir süre sohbet ederek,sorun ve taleplerini dinledi.(Bülten)busabahmalatya.com