Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Malatya Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı onayıyla ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ statüsüne kavuştuğunu bildirmesinin ardından bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Malatya Devlet Hastanesi internet sitesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesinin ardından logo siparişi de verildi. Bu ayın sonuna kadar logosunun bitirilmesi planlanan Malatya Devlet Hastanesi’nin isminin gelecek ay ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesi düşünülüyor.

Öte yandan hastane için tam teçhizatlı özel bir giriş kapısı yapılması da planlar arasında.

VATANDAŞLAR UMUTLU

Ayrıca vatandaşlar da yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden umutlu. Sağlık alanında Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık alanında büyük beklentilerinin olduğunu ifade eden vatandaşlar, her şeyin süreç içerisinde daha güzel olacağını söylediler.

MUTLU SARIGÜL