08 Şubat 2017 Çarşamba

Devlet Hastanesi’nin LOGOSU DEĞİŞİYOR

Malatya Devlet Hastanesi’nin 6 Ocak 2017 itibari ve Sağlık Bakanlığı onayıyla “Eğitim ve Araştırma Hastanesi” statüsüne kavuşmasının ardından bu yönde hazırlıklar da devam ediyor. Aşama aşama Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik çalışmaların devam edeceği Malatya Devlet Hastanesi için logo siparişinin verildiği bildirildi.

07 Şubat 2017 Salı 15:27
Devlet Hastanesi’nin LOGOSU DEĞİŞİYOR

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Malatya Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı onayıyla ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ statüsüne kavuştuğunu bildirmesinin ardından bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Malatya Devlet Hastanesi internet sitesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesinin ardından logo siparişi de verildi. Bu ayın sonuna kadar logosunun bitirilmesi planlanan Malatya Devlet Hastanesi’nin isminin gelecek ay ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesi düşünülüyor.
  Öte yandan hastane için tam teçhizatlı özel bir giriş kapısı yapılması da planlar arasında.

VATANDAŞLAR UMUTLU
  Ayrıca vatandaşlar da yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden umutlu. Sağlık alanında Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık alanında büyük beklentilerinin olduğunu ifade eden vatandaşlar, her şeyin süreç içerisinde daha güzel olacağını söylediler.

MUTLU SARIGÜL
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