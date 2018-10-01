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Dev lahanalar Malatya’ya gönderiliyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 25 yıldır lahana yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Dağlıoğlu, 50 kilogram ağırlığa ulaşabilen lahanaların lezzeti ile Türkiye’de eşi bulunmadığını söyledi. Dağlıoğlu, özellikle Malatya’dan bu lahanaya talebin çok olduğunu da belirtti.

Dev lahanalar Malatya’ya gönderiliyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 25 yıldır lahana yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Dağlıoğlu, 50 kilogram ağırlığa ulaşabilen lahanaların lezzeti ile Türkiye’de eşi bulunmadığını söyledi. Dağlıoğlu, özellikle Malatya’dan bu lahanaya talebin çok olduğunu da belirtti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:10
Dev lahanalar Malatya’ya gönderiliyor

Elbistan’da turşuların ve sarmanın vazgeçilmezi olan lahananın hasadı başladı. Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, en çok ekim alanının bulunduğu Karaelbistan Mahallesi'nde mayıs ayında ekilen lahanalar, hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından tahralarla kesilerek manavlara ve marketlere götürülüyor. ‘Elbistan lahanası’, lezzeti ve dayanıklılığı ile sadece Elbistan’da değil çevre ilçelerde ve diğer illerde de vatandaşlardan rağbet görüyor.

5 AY BOYUNCA ÇOCUK GİBİ BÜYÜTÜLÜYOR

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 25 yıldır lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, 5 ay boyunca çocuk gibi bakıp büyüttüklerini lahananın hasadına başladıklarını söyledi. 12 dönüm araziye lahana ektiğini anlatan Dağlıoğlu, “Bu sene 12 dönüm lahana ektik. Lahanayı ekmek için Mart ayı başında sera yapıyoruz. Fidesini yetiştiriyoruz. Mayıs başına kadar da tarlaya dikiyoruz. 6 kez suluyoruz. Suyu, Ceyhan Nehri'nden alıyoruz. Ağustos’tan sonra da lahanayı çıkarmaya başlıyoruz. Hasadımız da başladı. Tanesini 10 liradan toptan olarak satıyoruz. Perakende satış fiyatı ise 25 liraya kadar ulaşıyor. En son 42,5 kilogram gelen lahana üretmiştik. Tam dolsa 50 kilogramı bulur. Ama biz kesime biraz erken başladık. Manavlara yetiştiremiyoruz” şeklinde konuştu.

MALATYA’DA VATANDAŞLARIN İLK TERCİHİ

Elbistan lahanasının, il genelinde olduğu kadar Sivas ve Malatya’da da vatandaşların ilk tercihi olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Malatya’nın Darende ve Doğanşehir ile Sivas’ın Gürün ilçesine, Kahramanmaraş ve ilçelerine satıyoruz” dedi.

Lahanaların büyüklüğünü görenlerin ilk başta hormonlu sandığını ancak tamamen organik olarak yetiştirdiklerinin de altını çizen Ali Rıza Dağlıoğlu, “Lahana, en çok sarma ve turşuda kullanılıyor. Elbistan lahanasının tadı çok güzel. Şeker gibi. Bizim lahanamız çok lezzetli ve faydalıdır. Bu lahanaların büyüklüğünü görenler hormonlu sanıyor. Kesinlikle hormon yok. Tamamıyla organik ürün yetiştiriyoruz. Elbistan’a has bir lahanadır. Türkiye, bir lahana görsün” ifadelerini kullandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşLahanaAli Rıza DağlıoğluMalatya
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