Dev eser Erkenek Tüneli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu. 16 yılda gerçekleştirilen 14 seçimde milletin karşısına çıktıklarını ve her defasında ‘durmak yok yola devam’ mesajı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından Bismillah deyip kolları sıvarken, ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Hizmetlerimizi anlatmaya da bu sıralamayla başlamıştık. Bugün de geleneği bozmayarak eğitim ve sağlıktan başlamak üzere icraatlarımızı özetin özeti şeklinde paylaşmak istiyorum" diyerek eğitim alanında gerçekleştirilen reformları şöyle aktardı:

"Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan bu yıl itibariyle 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik"

"Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206’ya, akademik personel sayımızı 82 bin ilave ile 158 bine çıkarttık. Öğrencilik yıllarımızda 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Ama ülkemin genelinde 100 kişilik sınıfların olduğunu da iyi biliyorum. Bunlar CHP’nin, diğerlerinin iktidarlarının olduğu dönemde bunlardan böyle bir mirası devraldık. Şimdi ortalamamız 30 civarlarında. Biz kitap alamıyorduk. Biz tekstil kağıtları ile okuduk. Ağabeylerimizden tekstil kağıtlarını satın almak istediğimizde satmak da istemezlerdi. Biz kuşe kağıtta, birinci hamur kağıtta ders kitaplarını sıraların üzerine koyduk ve ücretsiz olarak dağıttık. Bu sadece bizim milletimizin emanetini sahibine teslim etmekti. Iğdır, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı’daki öğrencilerimizin İstanbul’a, Ankara’ya, şuraya, buraya gelmesini değil, üniversiteleri onların ayağına götürdük. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de fiziki imkanlar artık sizin önünüzde. Böylece üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden, 7 milyon 600 bine ulaştırarak neredeyse her bir evladımız için bu eğitim kapısının açık kalmasını sağladık."

TÜNELLERİN SAYISINI 348’E YÜKSELTTİK

AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından bir diğerinin de ulaştırma alanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin kilometre ilave ile 26 bin 107 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 943 kilometre ilave 2 bin 657 kilometreye çıkardık. Karayollarımızın üzerindeki tünellerin sayısını 348’e yükselttik. Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çankırı Ilgaz Tüneli, Malatya Erkenek Tüneli, Artvin Cankurtan Tüneli, Rize Ovit Tüneli, İzmir Sabuncubeli Tüneli, Elazığ Ağın Köprüsü gibi yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan YHT ile donatmaya başladık. Birkaç yıla kadar Bursa, Yozgat, Sivas, Erzincan, Karaman, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Gaziantep hatları da devreye girecek. Ayrıca çok sayıda hızlı tren hattı ile etüt ve proje hazırlıklarımız sürüyor. Havayollarında katettiğimiz mesafe iftihar vesilesi hizmetlerimizden biridir. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56’ya çıkarttık. Denizcilikte tersane sayımızı 41 ilave ile 78’e, limanlarımızın yük kapasitesini 281 milyon ton ilave ile 471 milyon tona, yat bağlama kapasitemizi 10 bin ilave ile 18 bin 500’e çıkarttık" ifadelerini kullandı. (İHA)