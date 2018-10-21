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Destekleme süresinde son 1 hafta

Koyun ve keçi destekleme süresinin 25 gün kadar kısaltıldığına dikkat çeken ve başvuru süresinin tamamlanmasına bir hafta kadar bir süre kaldığını dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Yetiştiricilerimizin başvurularda mağdur olmaması için kesinlikle bir an önce müracaatlarını yaparak Birliğimize gelip dilekçelerini ibra etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Destekleme süresinde son 1 hafta

Koyun ve keçi destekleme süresinin 25 gün kadar kısaltıldığına dikkat çeken ve başvuru süresinin tamamlanmasına bir hafta kadar bir süre kaldığını dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Yetiştiricilerimizin başvurularda mağdur olmaması için kesinlikle bir an önce müracaatlarını yaparak Birliğimize gelip dilekçelerini ibra etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:11
Destekleme süresinde son 1 hafta

Koyun ve keçi destekleme başvurularına bir hafta kaldı. Bu ayın sonunda tamamlanacak olan başvuru süresi için yetiştiricileri uyaran Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Koyun, keçi desteklemesiyle ilgili kuruldukları günden bugüne kadar yetiştiriciler için mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Akın, gerek saha çalışması gerek bilgilendirme gerek mesaj sistemiyle gerekse de birebir Tarım İl ve İlçe müdürlükleriyle koordineli çalışarak yetiştiricilerin mağdur olmaması noktasında çalıştıklarını söyledi.

BİR HAFTALIK BİR SÜREMİZ KALDI

Başkan Akın, destek başvurularının 25 gün kadar kısaltıldığına dikkat çekerek, “Bu anlamda bu yılki destekleme başvurularının kısa bir süre kalması dolayısıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Destekleme süresi 25 gün kısaltıldı. Destekleme süreleri 11’inci ayın birinde bitiyor. Ama geçmiş yıllarda 11’inci ayın sonuna kadar devam ediyordu. Bir haftalık bir süremiz kaldı. Yetiştiricilerimizin başvurularda mağdur olmaması için kesinlikle bir an önce müracaatlarını Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinde güncellemesini yaparak Birliğimize gelip dilekçelerini ibra etmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bu konuda 10’a yakın mesajımızı attık, son mesajlarımızı da atacağız. Muhtarlarımızı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
İhsan AkınDestekleme Süresi
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