DESTEK SÜRÜYOR

Yalı Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Memur-Sen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Afrin’de yürütülen operasyonun, Çanakkale ruhunun canlanması olduğunu ifade etti. Sınır ötesine giren Mehmetçiğin, çiçeklerle karşılandığını hatırlatan Çelenk, “Artık, uyuyan dev uyanmıştır. Mazlumların duası, Mehmetçiğimizle beraberdir. Bura artık, Çanakkale ruhunun canlanmasıdır. Diyarbakır’dan, Muş’tan, Malatya’dan, Edirne’den, Trabzon’dan, Giresun’dan ve Ordu’dan şehitlerimiz varsa, ‘vatan mesele ise gerisi teferruattır’ diyen insanlar atık ayağa kalmıştır. Biz artık Suriye’de olacağız. Hatay’ı korumak için, İskenderun'u korumak için sınırlarımızın ötesinde mazlumlara umut olacağız. Bizim askerimiz Suriye’ye gidiyor, oradaki halk askerimizi çiçeklerle karşılıyor” dedi.



“Mehmetçik için Fetihler okuyoruz”

Başkan İsmail Çelenk, Mehmetçik için geceleri Fetihler okuduklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Orada, PYD’nin zulmünden inim inim inleyenler, Siyonizmin, büyük şeytan ABD’nin, katil İsrail’in oyunlarını görenler, Fatih’in torunlarını bekliyor. Onun için tarihimizden cesaret alıyor, Mehmetçiğe bütün gücümüzle destek veriyoruz. Geceleri uyumuyor, Fetih süreleri okuyoruz. Mehmetçik karın ve çamurun içinde, geceleri eksi 50 derecelere varan soğukların içinde vatanımızı bekliyor, düşmana aman vermiyorsa, biz de yataklarımızda uyumuyor, Fetihler okuyoruz.”



"Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor”

Ardından konuşan grup sözcüsü Şükrü Karadeniz ise, “Askerlerimiz, vatanımızın bekası ve selameti için Afrin’de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiriyor. Harekatın 26’ncı günündeyiz. 'Beklemesinler' diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar 'Düğüne gidiyoruz' diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçelerini ve hedeflerini, anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik 'bitirici darbe' hamlesini, 'savaş' olarak göstermeye kalkışanlar var. Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor” ifadelerini kullandı. Üyeler daha sonra hep birlikte şehitler ve Mehmetçikler için dua etti.

