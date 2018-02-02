DERT ÇOK, İLGİLENEN YOK!

Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi, Dost Sokak’ta mevcut olan ve bir türlü giderilemeyen problemler sokak sakinlerini isyan ettirdi. Baz istasyonundan çevrede bulunan kanala, su taşkınlarından kanalizasyon sorununa kadar birçok problemle karşı karşıya kalan sokak sakinleri, kendileriyle ilgilenmediklerini öne sürdükleri mahalle muhtarından şikayetçi. BUSABAH gazetesine konuşarak problemlerini teker teker anlatan mahalle sakinleri, kendileriyle ilgilenecek kimsenin olmadığını öne sürüyorlar. Sokak sakinlerinden Hacı Bayram Yaman isimli vatandaş, yağmur yağdığında evlerini sel bastığını dile getirdi.

MUHTARA DA 10 DEFA SÖYLEDİK

Problemleri olduğu halde muhtarın problemleriyle ilgilemediğini öne süren Yaman, “Evin önüne set yaptığımız halde bu setin üzerinden geçiyor. Buralar yaş ve hala da kurumadı. Milletvekili Mustafa Şahin geldi, biz söyledik ama ilgilenen olmadı. Biz bu duruma bir çare bulunsun, artık suyun altında kalmamak istiyoruz. Devlete vergimizi veriyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Biz diyoruz ki bir çare bulunursa güzel olur. Baz istasyonunun da bir çaresi bulunursa, kaldırılsın istiyoruz. Mustafa Şahin dışında muhtara da 10 defa söyledik. Muhtarda görevini yerine getirmiyor” diye konuştu.

SUYUN ALTINDA KALIYORUZ

Sokaklarıyla kimsenin ilgilenmediğini savunan Ahmet Bayraktar isimli vatandaş ise, “Mahallemizin sorunu çok. Bu 12. Sokak bağımsız bir sokak. Biz burada su parasını, elektrik faturasını ödüyoruz. Her şeyi dört dörtlük yapıyoruz. Bir seçim olduğunda veya bir milletvekili geldiği zaman bizi çağırıyorlar. Bakıyoruz ki muhtar hiç burada yok. Geçtiğimiz günlerde bir basın mensubu yine geldi, muhtar değil, ben konuştum. Yağmur yağdığı zaman biz suların altında kalıyoruz. Samanımız, odunumuz her şeyimiz gidiyor. Bu gelen su ile beraber kanalizasyonun atıkları da bize geliyor. Ayrıca kokusu da çok kötü bir şekilde hissediliyor. Yine biz belediyeye gittik, geleceğiz dediler ama ses seda çıkmadı. Burada baz istasyonu kuruldu. Bunun kurarken kime danıştılar da yaptılar? Bu okulda bin 500 öğrenci okuyor. Bu mahallenin içinde baz istasyonu olmaması gerekirdi. Ne belediyeler ne de muhtarlar görevlerini yapmıyor” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETTEN ALLAH RAZI OLSUN

Evlerinin Kentsel dönüşüme gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını anlatan Bayraktar, “Geçen gün Milletvekili Mustafa Şahin geldi biz de karşılamaya gittik. ‘Ne derdiniz varsa söyleyin’ dedi. Bizimle ilgilendi, bizi dinledi. Bizde derdimizi söyledik, ‘su sorunumuz var’ dedik. Bir çare bulunsun, burası yıkılacaksa da yıkılacak deyin. Kentsel dönüşüm gelir diye evlerimize bir bakım yapmıyoruz, eğer gelmeyecekse söylesinler, bilelim ona göre de bakım yapalım. 6 senedir doğalgaz aldım ama peteği döşemedim. Hiç belli bir şey yok. Kalkacaksa da belediye söylesin. Allah bu hükümetten Allah razı olsun. Hükümet iyidir ama yerel yönetimlerde iş yok, takip eden yok. Devlet gel derdini anlat diyor ama biz bir Valinin karşısına bile çıkamıyoruz” ifade etti.

7 ÇOCUK BOĞULDU

Evlerinin akıbeti belli olmadığı için bakım yaptıramadıklarını belirten Hanifi Damat isimli vatandaş da, “Bu sokakta birçok sıkıntı var. Arka taraftaki dereden dolayı 7 tane çocuk boğuldu. Bunun dışında yağmur yağarken sağlık ocağının oradan gelen su, çamur, taş, toprak hep bu sokağa geliyor. Şikayetlerimize rağmen bu duruma belediye hiçbir zaman hiçbir şey yapmadı. Hatta burada 8-10 evin kanalizasyonu herkesin kendi imkânı ile yaptığı bir şey. Mahallelere bakıyorum, kaldırımlar var, herkes rahat geziyor. Ama bizimki yok. Eğer burada kentsel dönüşüm olacaksa söylesinler bilelim, ona göre davranalım” şeklinde konuştu.

NE YAPTIYSAK BİR ÇARE BULAMADIK

Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki su arıtma tesisinin kokusundan çok rahatsız olduklarını söyleyen Aziz Çetiner isimli vatandaş da, “Şu karşıdan gelen bir su var ve Toptancılar Sitesi’nden buraya kadar geliyor. Burada su derenin içine aktığı zaman çok felaket kokuyor. Ne yaptıysak bir çare bulamadık. Muhtar hiçbirine bir çare bulamadı. Bir an önce ne olacaksa olsun istiyoruz” dedi.busabahmalatya.com