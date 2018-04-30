Dereceye Giren Filmler Açıklandı

Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen festival Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış ve ödül törenine, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Nisan, oyuncular, yönetmenler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Festivale toplamda 589 film katıldı. Bunların 425’inin uluslararası ve 166 tanesinin de ulusal başvuru olduğu kaydedilen festivale yalnızca 62 film ön değerlendirmeden geçerek yarışmaya hak kazandı.

‘Ulusal Kurmaca’ kategorisinde 16 film, ‘Ulusal Belgesel’ kategorisinde 16 film, ‘Uluslararası Kurmaca’ kategorisinde de 15 film ve son olarak ‘Uluslararası Belgesel’ dalında 15 kısa film finale kaldı.

Kısa film yarışması sonucunda dereceye giren birincilerine, ikinci ve üçüncülerine toplam 22 bin TL para ödülü, uluslararası kategorinin birincilerine mansiyon ödülü verildi. Festivalde Ulusal Belgesel dalında Mehmet Can Mıcık yönetmenliğindeki ‘Menderes Kıyısında’ kısa filmi birinci oldu. Esra Yıldırım’ın yönettiği ‘Çalıkuşu’ ikinci oldu. Fikret G. Fırat’ın yaptığı ‘Kollarımdaki Yaşam’ ile Yavuz Üçer’in yönetmenliğini yaptığı ‘Hekim’ kısa filmleri ise üçüncülüğü paylaştı.

ULUSAL KURMACADA ‘VULTUR’ FİLMİ BİRİNCİ OLDU

Ulusal Kurmaca kategorisinde Hikmet Güler ve Barış Fert’in yönettiği ‘Vultur’ filmi birinci oldu. İkincilik ödülünü Anıl Güldoğan yönetmenliğindeki ‘Hikayeci’ filmi aldı. Ahmet Serdar Karaca yönetmenliğindeki ‘Frekans’ filmi de üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Kibar Dağlayan, Nihal Menzil, ve Ertan Mumcu, Semir Aslanyürek’ın elinden aldı.

Uluslararası Kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü MohammadPoustindouz yönetmenliğindeki ‘GrayUmbrella’ filmi aldı. MajidSeyedinKhorasani yönetmenliğindeki ‘Downfall’ ikinci, Milan Bath yönetmenliğindeki ‘DieAbreise’ ise üçüncü oldu.

Uluslararası belgesel kategorisinde birincilik ödülünü PatriceSanchez yönetmenliğindeki ‘Nation of Masks’ filmi aldı. Jennifer Lara yönetmenliğindeki ‘Memorandum’ ikinci, JuanJimanez yönetmenliğindeki ‘La Vaca’ üçüncü oldu.

Ödüllerin verilmesinin ardından Ulusal Kurmaca ve Ulusal Belgesel kategorisinde birinci olan ‘Vultur’ ve ‘Menderes Kıyıları’ filmi izletildi.

BÜYÜK PRODÜKSİYONLAR DEĞİL

Kapanış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Ertan Mumcu, “Üniversitemiz Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın belli bir olgunluğa belli bir kaliteye ve seviyeyi yakaladığı aşikar. Sinema tabi yakın dönemin en yeni sanat dallarından bir tanesidir. Özellikle kısa filmler, sinemayı sanat olarak değerlendirdiğimizde çok küçük dokunuşlarla çok büyük yapım maliyetlerine katlanmadan aslında sanatsal ve çok daha yalın çok daha sade mesaj verebilen sinemanın başka bir versiyonudur diye düşünüyorum. Zira büyük prodüksiyonlar değildir, içerisinde kartondan sanatçılar da yoktur. Sıkıcı reklam desteğine de ihtiyaç duymaz. Ama sade içeriğiyle toplumsal, sosyal mesajlar verebilme kuvveti bana göre uzun metrajlı birçok amaçsız filmden daha yeğdir diye düşünüyorum. Kısaca sinemayı sadece bir eğlence ve boş geçirme aracı olmasından kurtaran düşünce, sinemanın bu maksadıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞİYOR

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Bu sene 11’incisini icra ettiğimiz Kısa Film Festivalimiz nedeniyle İnönü Üniversitemizin Sinema Topluluğunu tebrik ediyorum. Haklı istikrarı için hem de her geçen gün daha da bir şeyler üzerine koyarak geliştirdiği için tebrik ediyorum. Emeği geçen başta Mevlüt Hocam olmak üzere İletişim Fakültesi’nin tüm akademik ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle yurt dışından ağırlıklı katılım olduğunu biliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından katılan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığının desteğinden dolayı Kültür Bakanlığına teşekkür ediyorum. Tüm bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeğini esirgemeyen, ekibiyle yanımda olan Spor Kültür Sağlık Dair Başkanlığına teşekkür ediyorum. Jüri üyelerine tebrik ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından EFMÖB Çok Sesli Korosu tarafından ‘Dikkat Koro Çıkabilir’ mini konseri verildi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal tarafından jüri üyeliği yapan konuklara plaket takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.(İHA)