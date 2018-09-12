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‘Derdimiz memleketimiz’ fikir buluşması düzenlendi

 İnönü Üniversitesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile ‘Derdimiz memleketimiz’ fikir buluşmaları düzenlendi. 

‘Derdimiz memleketimiz’ fikir buluşması düzenlendi

 İnönü Üniversitesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile ‘Derdimiz memleketimiz’ fikir buluşmaları düzenlendi. 

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:40
‘Derdimiz memleketimiz’ fikir buluşması düzenlendi

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen fikir buluşmalarında uluslararası sistemde Türkiye ve Amerika ilişkilerinin bu günü konusu ele alındı. Av. Mehmet Fatih Kerimoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak ise İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ katıldı. 
Panelin açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, bu tür panellere ileri ki dönemlerde de devam edeceklerini ifade ederek “Malatya’daki iş camiası ve iş dünyasındaki insanları bir araya getirerek, yerelden küresele oyuncu taşıyabilme gayreti ve çabası içerisinde olacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Bu panel, İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalarının ilk adımı ve başlangıcı. Bundan sonra da periyodik aralıklarla bu tür paneller, seminerler ve söyleşiler düzenleyerek iş camiasına ve iş insanlarımıza bilgi noktasında faydalı olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. 
Daha sonra geçilen toplantıda konuşan İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, uluslararası sistemde Türkiye ve Amerika ilişkilerinin de bugün gelinen süreci değerlendirdi. Karadağ, “Ne tür hatalar, pratikler, tecrübeler yaşadık. Dünü daha iyi analiz edersek, bugünü daha iyi anlayabilir, daha iyi perspektif sunabiliriz. Kendimiz içinde daha doğru ve rasyonel bir yol haritası çıkarabiliriz” dedi. 
Türkiye ve Amerikan ilişkilerinin 1830 yılındaki ilk ticaret anlaşmasıyla başladığını kaydeden Karadağ, “Ancak 1917 yılına geldiğimizde 1. Dünya Savaşına girdiğimizde Amerika’nın Almanya’ya karşı savaş ilanıyla beraber, Osmanlı Amerika’ya bir nota veriyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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İnönü Üniversitesi
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