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''DEPREMZEDELER 27 AYDIR AKP’ZEDE OLDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Depremde evi yıkılan bir kişinin, Malatya’da bir odalı kerpiç evi varsa afetzede sayılmıyor ama İstanbul’da villaları, Antalya’da yazlıkları olsa da yardım alabiliyor. İşte bu çarpık yasalar yüzünden binlerce depremzede mağdur ediliyor. Depremzedeler 27 aydır AKP’zede oldu” dedi.

''DEPREMZEDELER 27 AYDIR AKP’ZEDE OLDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Depremde evi yıkılan bir kişinin, Malatya’da bir odalı kerpiç evi varsa afetzede sayılmıyor ama İstanbul’da villaları, Antalya’da yazlıkları olsa da yardım alabiliyor. İşte bu çarpık yasalar yüzünden binlerce depremzede mağdur ediliyor. Depremzedeler 27 aydır AKP’zede oldu” dedi.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:49
''DEPREMZEDELER 27 AYDIR AKP’ZEDE OLDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hekimhan ve Kuluncak’ta 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından mağdur olan 2 bin afetzedenin mağduriyetlerini gündeme getirmeye devam ediyor. 29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde Hekimhan ilçesinde bin 750, Kuluncak ilçesinde ise 234 binada hasar oluşurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, afetzedelerin hak sahibi olabilmeleri için girişimlerine devam ediyor.Deprem Sigortası’ndan kaynaklı mağduriyetin giderilmesi için konuyu defalarca Mecliste gündeme getiren Veli Ağbaba’nın girişimleri sonuç vermiş, 24 Aralık 2017’de çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile DASK şartı kaldırılmıştı. Ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2000-3 No’lu genelgesinden dolayı afetzedelerin önemli bir bölümünün mağduriyetinin devam ettiği belirtiliyor.

“BÜYÜKŞEHİRİN ARMAĞANI”

Malatya’nın büyükşehir statüsünde olmasından kaynaklı, aynı il sınırlarında ikinci evi olan afetzedelerin yardım alamaması Hekimhan ve Kuluncak’ta ki depremzedeleri kara kara düşündürüyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Veli Ağbaba, “Halen yürürlükte olan ilgili genelge uyarınca afetzedenin kendisine ve eşine ait il sınırları içerisinde ikinci bir konutunun olması durumunda yardım yapılamayacağı belirtilmektedir. Düşünün ki depremzedenin Malatya merkezinde bir odalı bir kerpiç evi bile olsa afetzede sayılmıyor. Oysa aynı kişinin Malatya’da değil de İstanbul’da villaları, Antalya’da yazlıkları olsa bile afet yardımından yararlanabiliyor. İşte böyle çarpık yasalar yüzünden binlerce depremzede mağdur ediliyor.Depremzedeler 27 aydır AKP’zede oldu” ifadelerini kullandı.

“KHK’DAN 1 GÜN ÖNCE EV ALSA BİLE”

Depremin ardından DASK yaptırmadıkları için müracaat etmeyen insanların da sayısının çok fazla olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “DASK şartı olduğu için hasar tespiti için müracaat etmeyen depremzedelere bu şart kaldırıldığı için tekrar müracaat hakkı tanınmalı, yeni bir hasar tespiti yapılmalıdır. Ayrıca, Hükumetten umudu kesip, yardım alamayacağını düşünen, DASK’ı olmayan çok sayıda vatandaş DASK şartının kaldırıldığı 24 Aralık 2017’den önce 23 Aralık’ta ev satın alsa bile yine afetzede sayılmıyor. Yine yardım alamıyor. Bu sorunların da dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması şarttır. Yıllardır devam eden mağduriyet artık sonlandırılmalıdır” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Hekimhan DepremKuluncak DepremMalatyaCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli AğbabaDepremzedeler
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