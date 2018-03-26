''DEPREM'' BU PANELDE ANLATILACAK

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından ‘Depremsellik ve Güvenli Kent Planlaması’ konulu bir panel düzenlenecek. 28 Mart Çarşamba günü düzenlenecek olan panele Türkiye genelinde bu alanda uzmanlaşmış önemli isimler katılacak.

2 oturum yapılacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 oturum halinde yapılacak panelin 1. oturumu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit’in açılış ve sunum konuşması ile başlayacak. Oturumda daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ‘Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yerbilimsel Çalışmaları’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerbilimsel Etüt Daire Başkanı Cahit Kocaman ‘Afete Dirençli Mekansal Planlama ve Yapılaşma’, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Orhan Tatar ‘Malatya’nın Depremselliği’, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fikret Koçbulut da ‘Yüzey Faylanmasında Malatya Örneği’ konularını anlatacak.

Arguvan’da inceleme yapılacak

Panelin 2. Oturumunda ise TMMOB Jeoloji Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ‘Yerel Yönetimlerde Jeolojinin Yeri ve Önemi’, ODTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Tamer Topal ise ‘Arguvan Heyelanı ve Yapılar Çalışmalar’ konularını anlatacak. Soru ve cevap kısımlarının da yapılacağı panelde daha sonra Arguvan ilçesinde heyelan sahasında inceleme gezisi düzenlenecek.

Vatandaşlar davet edildi

28 Mart Çarşamba günü Ramada Otelde saat 09.00’da başlayacak olan panele başta meslek grupları olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.