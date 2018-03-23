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DENİZ ZAFERİ'Nİ KUTLAMA

“Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferini Kutlama” programı kapsamında Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatro oyunu çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

DENİZ ZAFERİ'Nİ KUTLAMA

“Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferini Kutlama” programı kapsamında Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatro oyunu çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Mart 2018 Cuma 18:26
DENİZ ZAFERİ'Nİ KUTLAMA

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu ve 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Temalı koreografi gösterisi Devlet Tiyatroları Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Malatya İl Mili Eğitim Şube Müdürü Yalçın Taşpınar’ın yanı sıra pek çok okul müdürü, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sendika temsilcileri, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Etkinlik boyunca öğrenciler Çanakkale’yi Çanakkale yapan asil ruhları sahnede canlandırarak, o tarihi günü bir kez daha bizlere yaşatmış oldular. Ayrıca İstiklal Marşının tüm kıtalarının okunması koreografisini de başarıyla gerçekleştirdiler.

Esir olmaktansa, özgürce kendi bayrağının altında ölmeyi tercih edecek bir millet olduğumuz duygusunun bir kez daha kalplerimize kazındığı bu gece izleyenler tarafından da büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılanlar öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı. 
Gecenin sonunda Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Pirvani Temelli, bu önemli gecede kendilerini yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Taşpınar’a, okul müdürlerine, sivil toplum kuruluşları başkanlarına ve sendika temsilcilerine, emeği geçen okul personeline ve misafirlere teşekkür etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaçanakkale şehitleriDeniz Zaferi
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