''DEMOKRASİNİN KATLEDİLDİĞİ DÖNÜM NOKTASI''

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, “28 Şubat süreci ile temelinin daha da sağlam atılmaya çalışıldığı militarist-totaliter rejim milletimizden hiçbir zaman destek bulamamıştır. Sincan’da tanklar, milletimizin hür iradesini çiğnerken, demokrasiye balans ayarı verdiğini zannedenler sukut-u hayale uğramışlardır. 28 Şubat’tan tam beş yıl sonra postmodern darbenin mimarlarına sağlam bir tokat vurulacak ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.’ 2002 yılında yerli ve milli bir parti olarak milli iradenin gücü ile kurulan AK Parti, milleti yok saymaya kalkan zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına süpürmüş, sözde bin yıllık tutsaklık sürecini bozguna uğratmıştır.Milletin değerlerine yapılan saldırı olan 28 Şubat’ın bir daha asla ve kat’a yaşanmamasını; vesayetin, darbelerin, baskının olmadığı, milli iradenin hâkimiyetinde bir Türkiye’nin ilelebet daim olmasını diliyorum. Onurlu ve haklı bir mücadele yürüten bütün 28 Şubat mağdurlarını saygı ve sevgiyle selamlıyor, Rahmeti rahmana kavuşanları minnetle anıyorum” iadelerine yer verdi.