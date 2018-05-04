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"Değişim ne demek?"...

Malatya Esnaf Sanatkarlar Odası MESOB Başkanı Şevket Keskin önceki gün MalatyaERTV'de Tutku Eren'in hazırlayıp sunduğu 'Gündem Siyaset' konulu programda Müsiad Başkanı Hüseyin Kalan ile girdiği diyalog Malatya'da gündem konusu oldu.

"Değişim ne demek?"...

Malatya Esnaf Sanatkarlar Odası MESOB Başkanı Şevket Keskin önceki gün MalatyaERTV'de Tutku Eren'in hazırlayıp sunduğu 'Gündem Siyaset' konulu programda Müsiad Başkanı Hüseyin Kalan ile girdiği diyalog Malatya'da gündem konusu oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 23:08
"Değişim ne demek?"...
MESOB  Başkanı Şevket Keskin programda konuşma seçimler sırasında Müsiad Başkanı Hüseyin Kalan'ın seçimlerde kendisine karşı çalıştığını söylemesi üzerine stüdyoya telefon ile bağlanan Kalan,Keskin'in iddialarını yalanladı. Sert tartışmarın yaşandığı stüdyoyada program yapımcısı Eren zor anlar yaşadı. Keskin iddiaların arakasında olduğunu belirterek, "Kimse benim esanafım üzerinden dizayın yapamaz. Benim oda başkanıma gidip oy isiyorsunuz bu çirkin bir olay.Malatya'da nemalanan bir grup var şelaciler diye bu grup boynunu ölçüsünü adı."sözleri üzerine telefon ile stüdyoya bağlanan Hüseyin Kalan ise, "Kimse Müsiad'ı karalayamaz. Buna müsade etmem. Ben Şevket Keskin'in karşısında çalışmadım sadece 'oyunuzu değişime verin' dedim." Karşılıklı sert tartımanın yaşandığı sırada Keskin Kalan'a benim oda başkanımla ile niçin görüştün? Değişim ne demek? Ben Müsad'ı senden önce biliyorum meselemiz de Müsiad değil! Program yapımcısı Tutuku Eren'inde değişim derken kastınız nedir sorusuna cevap veremeyen Kalan, daha sonra fazla zamanının olmadığını ifade ederek telefonu kapattı. Keskin ise dini ticaret eden adamlardan ne beklenir. Bizim bildiğimz cami cemaati vardır. Başkada cemaat tanımam.Şahsıma ve esnafıma yapılan bu haksılığı Sayın cumhurbaşkanıma anlatacam."diye konuştu.     
Son Güncelleme: 04.05.2018 23:24
Anahtar Kelimeler:
MÜSİADŞEVKET KESKİNMESOB
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