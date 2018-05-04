MESOB Başkanı Şevket Keskin programda konuşma seçimler sırasında Müsiad Başkanı Hüseyin Kalan'ın seçimlerde kendisine karşı çalıştığını söylemesi üzerine stüdyoya telefon ile bağlanan Kalan,Keskin'in iddialarını yalanladı. Sert tartışmarın yaşandığı stüdyoyada program yapımcısı Eren zor anlar yaşadı. Keskin iddiaların arakasında olduğunu belirterek, "Kimse benim esanafım üzerinden dizayın yapamaz. Benim oda başkanıma gidip oy isiyorsunuz bu çirkin bir olay.Malatya'da nemalanan bir grup var şelaciler diye bu grup boynunu ölçüsünü adı."sözleri üzerine telefon ile stüdyoya bağlanan Hüseyin Kalan ise, "Kimse Müsiad'ı karalayamaz. Buna müsade etmem. Ben Şevket Keskin'in karşısında çalışmadım sadece 'oyunuzu değişime verin' dedim." Karşılıklı sert tartımanın yaşandığı sırada Keskin Kalan'a benim oda başkanımla ile niçin görüştün? Değişim ne demek? Ben Müsad'ı senden önce biliyorum meselemiz de Müsiad değil! Program yapımcısı Tutuku Eren'inde değişim derken kastınız nedir sorusuna cevap veremeyen Kalan, daha sonra fazla zamanının olmadığını ifade ederek telefonu kapattı. Keskin ise dini ticaret eden adamlardan ne beklenir. Bizim bildiğimz cami cemaati vardır. Başkada cemaat tanımam.Şahsıma ve esnafıma yapılan bu haksılığı Sayın cumhurbaşkanıma anlatacam."diye konuştu.