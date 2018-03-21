Sürekli tepki konusu olan65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Devletin kamu hizmeti veren kurumlarda bunu uygulaması normal ama ticari, günlük 5-10 liraya geçimini sağlamaya çalışan fakir özel halk otobüsü esnafına bunu yüklemek doğru değil. Devlet bu konuda destek verirse onlar da taşır” dedi.

Bu konunun yerelde çözülmesinin daha doğru olacağını ifade eden Milletvekili Ağbaba, bu konunun yerel değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DEĞERLENDİRMEDE BULUNURUZ

Özel toplu taşıma araçlarına destek verilmesi gerektiğini kaydeden Milletvekili Ağbaba, “Devletin kamu hizmeti veren kurumlarda bunu uygulaması normal ama ticari günlük 5-10 liraya geçimini sağlamaya çalışan fakir özel halk otobüsü esnafına bunu yüklemek doğru değil.Devletin bunu üstlenmesi lazım. Devlet bu konuda destek verirse onlarda taşır. Sonuçta kamu hizmeti veren kurumlarda bunu yapmıyor maalesef, belediye otobüsleri de şunu da bunu almıyor. Bununla ilgili arkadaşlarla konuşuruz bir değerlendirmede bulunuruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi