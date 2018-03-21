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DEĞERLENDİRMEDE BULUNURUZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplu taşıma araçlarında birçok şikayete konusu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz binme konusunu değerlendirdi. 

DEĞERLENDİRMEDE BULUNURUZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplu taşıma araçlarında birçok şikayete konusu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz binme konusunu değerlendirdi. 

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:47
DEĞERLENDİRMEDE BULUNURUZ

Sürekli tepki konusu olan65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Devletin kamu hizmeti veren kurumlarda bunu uygulaması normal ama ticari, günlük 5-10 liraya geçimini sağlamaya çalışan fakir özel halk otobüsü esnafına bunu yüklemek doğru değil. Devlet bu konuda destek verirse onlar da taşır” dedi.

Bu konunun yerelde çözülmesinin daha doğru olacağını ifade eden Milletvekili Ağbaba, bu konunun yerel değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DEĞERLENDİRMEDE BULUNURUZ

Özel toplu taşıma araçlarına destek verilmesi gerektiğini kaydeden Milletvekili Ağbaba, “Devletin kamu hizmeti veren kurumlarda bunu uygulaması normal ama ticari günlük 5-10 liraya geçimini sağlamaya çalışan fakir özel halk otobüsü esnafına bunu yüklemek doğru değil.Devletin bunu üstlenmesi lazım. Devlet bu konuda destek verirse onlarda taşır. Sonuçta kamu hizmeti veren kurumlarda bunu yapmıyor maalesef, belediye otobüsleri de şunu da bunu almıyor. Bununla ilgili arkadaşlarla konuşuruz bir değerlendirmede bulunuruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 21.03.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaMotaş ücretsiz BinmeVeli AğbabaCUMHURİYET HALK PARTİSİ
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