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"DEDEM İLE GURUR DUYUYORUM”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Malatya’da düzenlenen anma gecesi ile anıldı.

"DEDEM İLE GURUR DUYUYORUM”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Malatya’da düzenlenen anma gecesi ile anıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 17:25
"DEDEM İLE GURUR DUYUYORUM”

 Gecede konuşan Ersoy’un torunu Selma Argon, Ersoy’a İstiklal Marşı yarışmasında 500 cumhuriyet altını teklif edildiğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini belirterek, dedesi ile gurur duyduğunu söyledi.

Özel Pekfen Ortaokulu tarafından, İstiklal Marşının kabulünün yıldönümü dolayısı ile “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Anlama” gecesi düzenledi. Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen gece yoğun ilgi gördü. Programa, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Bilsam Başkanı Prof. Dr. İbrahim gezer, Elazığ Birlik Vakfı İkinci Başkanı Selahaddin Canpolat, Deniz Kitap Evleri Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, Pekfen Okulları Kurucu Müdürü Yusuf Gezer, İl Milli Eğitim eski Müdürü Hamza Doğuç, çok sayıda öğrenci, veli ve vatandaşlar katıldı. 
Gecenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Yusuf Gezer, konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı. Mehmet Akif Ersoy gibi değerlerin kolay yetişmediğini söyleyen Gezer, gençlerin bu değerleri anlamaya çalışarak büyümesini temenni etti. 
Bilsam Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ise, Mehmet Akif Ersoy’un çok önemli bir şair olduğundan bahsederek, Ersoy gibi bir değere sahip çıkılmasını istedi. 
Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon dedesi ile gurur duyduğunu aktararak, Ersoy’un ne denli vatansever bir insan olduğundan bahsetti. 
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazması ile ilgili anısını da paylaşan Argon, “İstiklal Marşı yarışması düzenlendiği dönemde bir paltosu bile yok iken, ödül olarak verilen beşyüz cumhuriyet altınını elinin tersi ile itmiş. Dedemin arkadaşları şaka dahi olsa ‘Akif bir kısmını alsaydın da bir pardesü alsaydık’ dediklerinde dedem ‘Bu milli bir meseledir maddi beklenti içerisinde olmak bana ve bu millete yakışmaz’ diyerek uzun bir süre arkadaşları ile konuşmamıştır. Dedemin beni en çok etkileyen taraflarından biri buydu” diye konuştu. 

İHA

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MEHMET AKİF ERSOYSelma ArgonBusabah Malatya
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