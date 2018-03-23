“DAYANIŞMA DUYGUSUNU ARTIRAN GECE…”

Bu hayırlı gecenin, hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim” ifadelerinde bulundu.

Yılan, “İslam aleminin RegaibKandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, bu geceyi dualarla geçirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum" sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com