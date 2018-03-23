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“DAYANIŞMA DUYGUSUNU ARTIRAN GECE…”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kandiller insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.

“DAYANIŞMA DUYGUSUNU ARTIRAN GECE…”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kandiller insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:26
“DAYANIŞMA DUYGUSUNU ARTIRAN GECE…”

Bu hayırlı gecenin, hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim” ifadelerinde bulundu.

Yılan, “İslam aleminin RegaibKandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, bu geceyi dualarla geçirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum" sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Emrah YılanRegaip Kandili
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