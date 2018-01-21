Darende’ye üstgeçitli terminal binası

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda kontrolün sağlanmasının yanısıra kalite, konfor ve güvenliğinin artırılması amacıyla ilçelerde yapılması planlanan Terminal projelerinden birisi de Darende için yapıldı.



Cami ve üst geçitli proje



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2 bin 900 metrekare arsa üzerine hazırlanan ve 3 kattan oluşan projenin toplam inşaat alanı ise 3 bin metrekareden oluşuyor.



Mimari projesi tamamlanan, elektrik statik çelik ve tesisat projeleri ise devam eden Darende İlçe Terminali projesi içerisinde, 4 adet yazıhane, 4 adet dükkan, çay ocağı, büfe, güvenlik ve izleme odaları, yolcu bekleme salonu, emanet depoları, terminalden yolun karşısına geçiş sağlayan üst geçit, kafeterya, cami ve teras alanları. Projede yer alan üst geçit çelik imalat ile yapılacak. Cami ise sekizgen kubbeye sahip olup minaresi ise çelikten imal edilecek. Terminal önüne ise araçların yolcu indirme-bindirme alanları kemer tarzı andezit kaplama ile çelik kolonlar yapılacak.Bülten busabahmalatya.com