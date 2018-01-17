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DARENDE’NİN KENT MÜZESİ OLACAK

 Darende Belediyesi tarafından, ilçede bulunan eski bir okul binası kent müzesine dönüştürülüyor. 

DARENDE’NİN KENT MÜZESİ OLACAK

 Darende Belediyesi tarafından, ilçede bulunan eski bir okul binası kent müzesine dönüştürülüyor. 

SİNEM
SİNEM
17 Ocak 2018 Çarşamba 16:50
DARENDE’NİN KENT MÜZESİ OLACAK

Darende ilçesinde bulunan eski Cumhuriyet İlkokulu kent müzesine dönüştürülüyor. Müze ile ilgili çalışmalar başlayan Darende Belediyesi ise hazırladığı afişler ile ilçe halkını müzeye destek vermeye davet etti.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, geçmişin değerlerinin kent müzesinde sergileneceğini ifade ederek, “Darende’nin tarihi, kültürü, geçmişi, kent müzesinde buluşuyor. Buradan Darendeli hemşehrilerimize çağrım var. Gelin sizde bu zincirin halkası olun. Elinde Ata yadigarı bilgi, belge, eşya ve benzeri bulunan herkesi müzemize katkı yapmaya bekliyoruz” dedi.
Kent müzesine yapılan her bağışın, bağışçının adı ile sergileneceğini ifade eden Eser, bu eseri Darende’ye en kısa zamanda kazandıracaklarını ifade etti.

busabahmalatya.com 
 

İHA

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DarendeKent MüzesiMalatyaBusabah
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