DARENDE’NİN KENT MÜZESİ OLACAK

Darende ilçesinde bulunan eski Cumhuriyet İlkokulu kent müzesine dönüştürülüyor. Müze ile ilgili çalışmalar başlayan Darende Belediyesi ise hazırladığı afişler ile ilçe halkını müzeye destek vermeye davet etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, geçmişin değerlerinin kent müzesinde sergileneceğini ifade ederek, “Darende’nin tarihi, kültürü, geçmişi, kent müzesinde buluşuyor. Buradan Darendeli hemşehrilerimize çağrım var. Gelin sizde bu zincirin halkası olun. Elinde Ata yadigarı bilgi, belge, eşya ve benzeri bulunan herkesi müzemize katkı yapmaya bekliyoruz” dedi.

Kent müzesine yapılan her bağışın, bağışçının adı ile sergileneceğini ifade eden Eser, bu eseri Darende’ye en kısa zamanda kazandıracaklarını ifade etti.

busabahmalatya.com

