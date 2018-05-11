Darendeliler sorunlarını anlattı

Eğitim kurumları, sağlık ocağı, ibadethaneler olmak üzere bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Zengince, vatandaşlarla sohbet edip sorunları dinledi.

BU SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

Kaymakam Zengince yaptığı değerlendirmede, “İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olan Ilıca mahallemiz, Malatya´ya 110, Darende´ye 35 km uzaklıkta, gelişmiş bir mahallemizdir. Tarihi açıdan köklü bir geçmişe sahip olan mahallemizin çözüm bekleyen sorunlarını biliyoruz. İnşallah uygun bir zaman dilimi içinde bu sorunlar çözüme kavuşturulacaktır” şeklinde konuştu.

Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Zengince, “İlçemizi daha yaşanır bir kent haline getirmek amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri, bizler için büyük önem taşıyor. Kaliteli ürün yetiştiren ve özellikle pekmez yapımında öncü olan mahallemiz, gelişmeyi hak eden bir yöre. Ziyaret, Asarkalesi, Yumuru, Tohma Suyu, Deliklikaya, Avlağı, Kerpiç Evleri turizm yönünde görülmeye değer yerler. Mahallemizde devlet vatandaş işbirliğinde çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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