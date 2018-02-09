Darendeliler okuyor 

1919 yılında kendisi ve oğlu dahil 120 kişilik ekibine liderlik ederek, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Maraş’ın Fransız işgaline karşı direniş mücadelesine katılan Yeniceli Mehmet Ağa’nın yaşam öyküsünün anlatıldığı roman kahramanların memleketi Darende’de büyük ilgi gördü.



Mehmet Uluğtürkan’ın kaleme aldığı ‘Madalyasız 140 kahraman’ adlı romanını alabilmek için kitapçıya gelen okurlar sıra oluşturdu. İlçenin birkaç kitapçısından biri olan Mehmet Nejmettin Erdoğan, “Darendeliler Madalyasız adlı romana büyük ilgi gösterdi. Günler öncesinden sorulmaya başlayan kitap geldiği gün kalmadı. Yeniden sipariş verdik” dedi. Okurlardan Kerim Uğur da, "Yeniceli Mehmet Ağa’yı büyüklerimden dinlemiştim. Hayatının roman olduğunu öğrendim. Almaya geldim ama kalmamış. İlçemizin tanıtımı adına da güzel bir eser olmuş. Artık yeniden geldiğinde alabileceğim” ifadelerine yer verdi.



Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise benzeri görülmemiş vefası, vatan sevgisi ve kahramanlığını romandan öğrendikleri Yeniceli Mehmet Ağa’nın ilçelerinden çıkmasının gurur verdiğini söyledi. Unutulan kahramanın Madalyasız adlı romanla yeniden gündeme geldiğini ifade eden Kaymakam Zengince, "Bu değerlerimizi tanımak, gelecek kuşaklara aktarmak için bir dizi etkinlik yapmayı planlıyoruz. İlk olarak romanın yazarı Mehmet Uluğtürkan’ı ilçemize davet ederek kendisinden Yeniceli Mehmet Ağa’yı anlatmasını istedik. Kurtuluş savaşında şehit olan hemşehrilerimizi anacağımız bir konferans düzenleyeceğiz. Romanın ilçede ilgi görmesi sevindirici" diye konuştu.busabahmalatya.com

