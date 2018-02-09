Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.273
DOLAR
3.8200
STERLİN
5.2816
EURO
4.6810

Darendeliler okuyor 

Kurtuluş savaşında Darende’den yola çıkan ve Maraş savunmasına katılan 120 kahramanın hikayesini anlatan ‘Madalyasız 120 kahraman’ adlı roman ilçede büyük ilgi gördü. Roman Darende’deki kitapçıya geldiği gün tükendi. 

Darendeliler okuyor 

Kurtuluş savaşında Darende’den yola çıkan ve Maraş savunmasına katılan 120 kahramanın hikayesini anlatan ‘Madalyasız 120 kahraman’ adlı roman ilçede büyük ilgi gördü. Roman Darende’deki kitapçıya geldiği gün tükendi. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 16:59
Darendeliler okuyor 

1919 yılında kendisi ve oğlu dahil 120 kişilik ekibine liderlik ederek, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Maraş’ın Fransız işgaline karşı direniş mücadelesine katılan Yeniceli Mehmet Ağa’nın yaşam öyküsünün anlatıldığı roman kahramanların memleketi Darende’de büyük ilgi gördü.


Mehmet Uluğtürkan’ın kaleme aldığı ‘Madalyasız 140 kahraman’ adlı romanını alabilmek için kitapçıya gelen okurlar sıra oluşturdu. İlçenin birkaç kitapçısından biri olan Mehmet Nejmettin Erdoğan, “Darendeliler Madalyasız adlı romana büyük ilgi gösterdi. Günler öncesinden sorulmaya başlayan kitap geldiği gün kalmadı. Yeniden sipariş verdik” dedi. Okurlardan Kerim Uğur da, "Yeniceli Mehmet Ağa’yı büyüklerimden dinlemiştim. Hayatının roman olduğunu öğrendim. Almaya geldim ama kalmamış. İlçemizin tanıtımı adına da güzel bir eser olmuş. Artık yeniden geldiğinde alabileceğim” ifadelerine yer verdi.


Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise benzeri görülmemiş vefası, vatan sevgisi ve kahramanlığını romandan öğrendikleri Yeniceli Mehmet Ağa’nın ilçelerinden çıkmasının gurur verdiğini söyledi. Unutulan kahramanın Madalyasız adlı romanla yeniden gündeme geldiğini ifade eden Kaymakam Zengince, "Bu değerlerimizi tanımak, gelecek kuşaklara aktarmak için bir dizi etkinlik yapmayı planlıyoruz. İlk olarak romanın yazarı Mehmet Uluğtürkan’ı ilçemize davet ederek kendisinden Yeniceli Mehmet Ağa’yı anlatmasını istedik. Kurtuluş savaşında şehit olan hemşehrilerimizi anacağımız bir konferans düzenleyeceğiz. Romanın ilçede ilgi görmesi sevindirici" diye konuştu.busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş SavaşıDarendeDarende’den Yola çıkan Ve Maraş Savunmasına Katılan 120 KahramanHikayeSatıldıMalatyaOkuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK PARTİ'YE ZİYARET
AK PARTİ'YE ZİYARET
 CHP'den  Akçadağ'a ziyaret 
 CHP'den  Akçadağ'a ziyaret 
Şubat Ayı Meclis toplantıları tamamlandı 
Şubat Ayı Meclis toplantıları tamamlandı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim