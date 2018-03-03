DARENDE’DE VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Ziyarette Darende Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin İğde, çalışmalar hakkında Darende Kaymakamı Zengince’ye bilgiler verdi. Burada konuşan Kaymakam Zengince, vergi haftasının bu yıl 29’uncusunun kutlandığını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın ve vergi dairesi çalışanlarının vergi haftasını kutluyoruz. Devletimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi gelmektedir. Milletimizin ihtiyaçlarını ve kamu düzeninin sağlanmasında her türlü hizmetin yerine getirilmesinde vergiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kazandırılması esastır. Vergilerini aksatmadan, zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com