Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

DARENDE’DE VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Darende Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin İğde, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti.

DARENDE’DE VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Darende Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin İğde, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 17:01
DARENDE’DE VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Ziyarette Darende Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin İğde, çalışmalar hakkında Darende Kaymakamı Zengince’ye bilgiler verdi. Burada konuşan Kaymakam Zengince, vergi haftasının bu yıl 29’uncusunun kutlandığını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın ve vergi dairesi çalışanlarının vergi haftasını kutluyoruz. Devletimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi gelmektedir. Milletimizin ihtiyaçlarını ve kamu düzeninin sağlanmasında her türlü hizmetin yerine getirilmesinde vergiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kazandırılması esastır. Vergilerini aksatmadan, zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Darende Vergi DairesiHüseyin İğdeEnver Hakan Zengince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
''MÜSİAD MALATYA EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNDU''
''MÜSİAD MALATYA EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNDU''
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim