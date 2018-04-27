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Darende’de Turizm Sezonu Start Aldı

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Darende’de turizm sezonu başladı.

Darende’de Turizm Sezonu Start Aldı

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Darende’de turizm sezonu başladı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:07
Darende’de Turizm Sezonu Start Aldı

Sahip olduğu tarihi doğal güzellikleriyle her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Darende’ye yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı.


Darende’nin güzelliklerini yerinde görmek üzere ilçeye gelen Maliye Bakanlğı çalışanları ve emeklileri Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesini gezme imkanı buldu. İlçe gezisinden son derece memnun kalan misafirler ilçenin sahip olduğu değerlerin mükemmel olduğunu söyledi.
Kafileyi Darende’ye taşıyan turizm firmasının Genel Müdürü Hulusi Tipi ilk defa Darende’ye geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını söyleyerek bundan sonra her zaman Darende’ye geleceklerini aktardı.

İHA

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DarendeTurizm SezonuTuristMalatya
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