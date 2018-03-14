DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI

Belediye Sosyal Tesislerindeki programda bir konuşma yapan Başkan Eser, kendisinin aynı zamanda bir doktor olduğunu anımsatarak, Belediye Başkanı olarak toplumun sorunları ve ihtiyaçlarını çözme konusunda büyük gayretler gösterdiklerini dile getirdi. Eser, “Adeta bir hastayı tedavi edip sağlığına kavuşturma düşüncesinde olduğu gibi Darende’nin bugüne kadar çözülememiş yara ve problemlerine de çareler arıyoruz” ifadelerini kullandı.



En çok fedakarlıkta bulunan mesleklerden birinin de doktorluk mesleği olduğunu kaydeden Eser, “Bizim gecemiz olmaz, gündüzümüz olmaz . Doktorluk bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına yardım eden, insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Topluma verdiğiniz hizmet, hasta ve hasta yakınlarına gösterdiğiniz ilgi ve şefkatle toplumda ayrı bir saygınlığa sahip olursunuz. Bu da doktorluğu diğer mesleklerden farklı ve ayrı kılan önemli bir özelliktir. Sizler başta olmak üzere ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sabır ve itina ile çalışan, değerli doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.



Eser, Darende Belediyesinin kapılarının her zaman sağlık çalışanlarını açık olduğunu da kaydederek, sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Belediye Sosyal Tesislerindeki programa İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Hulisi Efendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Başaran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. busabahmalatya.com